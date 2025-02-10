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大陸 大陸焦點 特派現場

「武學宗師」馬保國遭人突襲擒抱　「閃電五連鞭」未用出：要講武德

記者魏有德／綜合報導

自封「渾元形意太極」宗師的武術家馬保國，以一手「閃電五連鞭」成名，不過，外界普遍認為他「實力不足，搞笑有餘」，成為大陸網友們茶餘飯後的話題人物。馬保國自去（2024）年轉換跑道，時常出現在夜店「巡演」，而他在近日於河北衡水的夜店表演時，被路人「偷襲」鎖喉得逞，再次成為陸網熱議的焦點。

▲以「閃電五連鞭」聞名的大陸武術家馬保國在夜店被人擒拿鎖喉。（圖／翻攝微博）

▲以「閃電五連鞭」聞名的大陸武術家馬保國在夜店被人擒拿鎖喉。（圖／翻攝微博）

根據現場流出的影片顯示，馬保國在夜店場，正準備使出當家絕招「閃電五連鞭」時，一名體型壯碩的男子從旁不疾不徐地走到他身旁，一把將馬保國抱住擒拿鎖喉，只聽到麥克風傳出陣陣「呼吸急促」的聲音，眾人見狀連忙上前「解圍」，而馬保國也從中抽身而出，男子則在混亂中被人「請走」。

▲以「閃電五連鞭」聞名的大陸武術家馬保國在夜店被人擒拿鎖喉。（圖／翻攝微博）

▲馬保國在夜店表演電音武術。（圖／翻攝微博，下同）

男子離場後，馬保國拿著麥克風向其喊話稱，「我沒打他啊，點到為止啊，他那麼高的個子來抱我，我一個縮身就能打他啊，他走了啊，我沒打他，咱們要講武德啊！」

現場眾人聽了馬保國的解說，也紛紛附和道，「講武德！要講武德啊！」這時，又一名黑衣男子上前「示範」，馬保國也趁勢說明，「如果這時又一個不講武德的人....」只見馬保國簡單一招，便將黑衣男子翻手摔倒在地，現場眾人則吆喝著附和。

▲以「閃電五連鞭」聞名的大陸武術家馬保國在夜店被人擒拿鎖喉。（圖／翻攝微博）

這場「意外」過後，馬保國在一陣快節奏的音樂下，開始武學結合電音的「表演」，雙手翻雲覆雨、快掌連連，讓現場觀眾看得目瞪口呆。

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關鍵字：

武術家馬保國夜店閃電五連鞭

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