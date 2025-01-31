慶功宴偷吻女同事　狡辯已有「眼神交流」非性騷被打臉

▲男職員被控跳舞偷吻不熟的女同事涉性騷，辯稱事先已「眼神交流」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

任職日系連鎖髮廊的北市1名張姓男子，去年（2024年）參加其他分店的慶功宴，邀1位女同事共舞時，趁隙摸腰親嘴得逞，女方立刻抗議，歡樂氣氛頓時變調，張男挨告辯稱當時已跟女方「眼神交流」、非故意輕薄，台北地院審結，依性騷擾罪判他拘役20天、緩刑2年，可上訴。

判決指出，張男與本案受害女同事任職不同分店，事前僅聽過名字不認識本人，去年3月10日深夜10點多，女方任職的分店在北市信義區1家夜店開趴慶祝業績超標，張男被該分店的朋友邀請到場同樂，酒酣耳熱到隔天（11日）凌晨2點多，張男邀女方到夜店舞池共舞。

女方大方同意，張男涉趁2人身體貼近之際，單手在女方腰、腹游移撫摸，接著突然親吻女方嘴唇，女方立刻推開質問，當場炸鍋，女方並報案提告。

張男起初辯稱共舞時跟女方已「眼神交流」，所以之後的撫摸、親吻應不構成性騷擾，但他承認跟女方並非情侶、也無曖昧，只是知道名字的其他分店同事。檢方認為任何人在這種關係下，都無法同意未經女方同意就能擅自親吻女方，起訴張男突襲式的舉動涉犯性騷擾罪嫌。

張男在審理中改口認罪、想賠償和解，但因女方拒絕出庭而碰壁。法官認為張男已有悔意、又無前科，輕判他拘役20天、得易科罰金2萬元，並緩刑2年以啟自新，但須接受法治教育4小時預防再犯，可上訴。