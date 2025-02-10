獨／前鎮河5天尋獲22屍塊　分屍案專案小組：打撈無期限

▲專案小組在前鎮運河的打撈搜索將持續進行。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市73歲男子張介宗犯下震驚社會連續殺人案，並將受害的大嫂、2名婦人殘忍剁成肉塊後，丟棄於前鎮5號船渠一帶，專案小組經過連5日運河及高雄港船渠進行打撈搜索，已尋獲22塊屍塊，包括林婦的手掌、腳掌、臟器等，以及張婦的胸骨，原本搜尋作業原訂只進行5天，但由於在昨（9）日找到第二名張姓婦人屍塊，讓案情有重大突破，也讓小組成員振奮，已決定明天（11日）會繼續打撈作業，而且「沒有期限」。

張介宗涉嫌殺害3名女性後，高市警方從6日開始在前鎮運河打撈被害人遺骸，一開始只打撈到林姓婦人的屍塊，由於張姓婦人、黃姓大嫂的遇害時間長達1、2個月，因此專案小組原本只預定打撈5天。

▲救難人員今日找到一塊極小的疑似人體組織。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方在前3天尋獲的17塊屍塊幾乎都是林婦的，專案小組一度擔心要尋獲另外兩人的屍塊可能有一定的難度，沒想到昨（9）天就傳出好消息，找到另一名張婦的胸部組織，讓專案小組成員及打撈人員都覺得辛苦總算沒有白費。

今天打撈進入第5天，上午撈出有2×3公分疑似器官組織以及用橘色袋子裝的不明物體，警方已帶回化驗，下午潛水人員則搭小艇前往找到最多遺骸的高雄港25到27號船渠打撈。

據了解，專案小組已決定打撈行動明天仍會持續，而且「暫時不會有期限」。