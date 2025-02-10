陸網紅虐死狗後有誇張後續　其它飼主要回狗須簽「百萬賠償合同」

▲陸網紅潘紅「用棍棒」訓狗上傳網路。（圖／翻攝 抖音潘紅愛玩狗）

記者任以芳／綜合報導

大陸網紅潘宏日前涉及直播時虐待動物致死，同一時間大陸河北寵物主鮑女士想要回自己受訓的狗，遇到刁難。去年，鮑女士飼養的阿拉斯加犬「神舟」咬傷自己，被送往潘紅馴化期間成為網紅狗，發生狗狗致死案件後，鮑女士想取回狗，潘紅要求她必須簽訂「天價賠償合同」，如果上傳狗狗影片，要賠償對方100萬人民幣，讓鮑女士覺得實在很扯。

今年1月大陸網紅潘宏號稱免費幫忙訓練惡犬，直播時幫一隻阿拉斯加雪橇犬「艾特」洗澡，用膠帶纏住狗嘴巴，導致心臟病猝逝，手段十分粗魯兇暴，該起事件引起公眾注意卻很快落幕。同一時期，家住河北的鮑女士看到感到心驚，去年養了一隻阿拉斯加犬「神舟」還扣留在潘紅的基地。

綜合陸媒報導，鮑女士狗狗體重有40公斤左右。平時性格溫順。2024年10月初，狗狗咬傷家裡人，甚至自己頭部也被咬傷，在朋友推薦之下，她聯繫上潘宏團隊工作人員。該工作人員表示訓狗不收費用，但托運需要自行付費。

負責托運事宜的付某告訴鮑女士，這種情況的狗如果不訓好，以後就養不成了，潘宏團隊花點時間可以把它訓過來。鮑女士表示自己被咬怕了，潘宏能給狗找個歸宿也好，總比安樂死了好。對方則表示，等狗馴化好了，如果她確認不想要了，潘宏可以負責狗的生老病死，如果她想要回狗狗，也可以還給她。

▲ 陸網紅潘紅虐死狗後繼續上傳「誇張」影片 。（圖／翻攝 抖音潘紅愛玩狗）

大約半個月後，潘宏團隊發佈影片，展示接收、訓化「神舟」的過程。以「把主人的天靈蓋咬開了」為標題，並且發佈了鮑女士之前受傷的照片，甚至植入歌曲「掀起了你的蓋頭來」，大打手機回收的廣告。

該條影片點贊、評論、轉發將近200萬，是當月流量最高的一支影片。飼主鮑女士看到十分不高興，對方未經同意公開自己受傷照片，敘事方式使用誇張措辭，包括該影片評論區都是質疑、調侃，都讓鮑女士感覺不舒服。解釋後，不少網友追到她的帳號調侃、攻擊。

之後幾個月，鮑女士一直放心不下狗狗，多次詢問情況，對方沒有意願歸還狗狗。2025年1月中旬，潘宏開直播幫另一隻阿拉斯加雪橇犬「艾特」洗澡，不過期間狗狗的嘴巴卻被膠帶纏住，導致因心臟病猝逝，消息曝光後引發外界撻伐，但潘紅繼續直播，帳號絲毫未受影響。

▲該影片1分55秒左右，潘紅用手中棍子打狗狗的臉 ，試圖展現自己威權。（圖／翻攝 抖音 潘紅愛玩狗）

「潘宏訓練導致狗狗死亡」事件發酵，鮑女士想取回自己的狗，被要求簽下「天價賠償合同」。根據合同，「如果她把狗帶回家上傳狗狗影片，或者用它直播帶貨、接廣告，要賠償100萬元。」

對此，潘宏訓狗基地工作人員表示，一開始也是鮑女士不要這嫖狗，說自己被咬怕，與其給團隊，也比安樂死好。現在鮑女士把狗要回去，擔心她利用這條狗炒作謀利，加上訓練師潘宏處於風口浪尖，擔心這條狗在網上受到關注形成新的壓力。

該起事件呈現各說各話，鮑女士也指出，自己不會簽訂這份霸王合同，將通過法律途徑取回狗狗「神舟」。