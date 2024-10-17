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毛孩「保鮮膜纏頭」狂掙扎！女飼主：給大家快樂一下　動保處出手了

幼犬遭「保鮮膜纏頭」狂掙扎　女飼主竟喊可愛！開心PO網：給大家快樂一下

▲一隻5個月大的黃金幼犬遭到女飼主用「保鮮膜捆臉」，見到狗狗拼命甩頭想掙脫，飼主竟覺得很可愛，還將影片PO網分享。（圖／擷取自Facebook／虐待動物惡人整理）

文／CTWANT

虐狗事件層出不窮！一隻5個月大的黃金幼犬遭到女飼主用「保鮮膜捆臉」，見到狗狗拼命甩頭想掙脫，女子竟覺得很可愛，還將影片PO網直呼「給大家快樂一下」。畫面曝光後，網友氣炸怒罵，「心理變態的越來越多！」

一名女網友日前在社群平台分享寵物影片，只見她拿保鮮膜將家中毛孩的頭部層層纏繞，儘管狗狗感到不舒服不停甩頭晃腦，試圖想掙脫保鮮膜的束縛，但飼主卻置之不理，甚至還發文直呼「星期一給大家快樂一下！」行徑相當惡劣。

影片一出，立刻引起網友怒火，紛紛留言痛批，「真的是變態當有趣」、「虐狗好玩嗎？要不要我把保鮮膜貼你臉上」、「不愛狗幹嘛還養，保鮮膜套你自己臉上啦」、「拿保鮮膜捆狗頭來娛樂自己，你怎麼不先捆住你那無用的大腦？」、「有病真的先去看醫生」、「虐狗垃圾！沒愛心就不要養！好可憐的小黃金」、「腦袋是裝了多少水才會覺得這樣的行為是好玩？」、「我也想拿保鮮膜裹她的頭看她翻滾，一定很療癒又可愛。」

挨轟虐狗，該名女網友還辯稱，保鮮膜並未完全遮蓋住狗狗的口鼻，且當下自己全程在旁看顧，確認愛犬可以自行弄掉，她還狠嗆網友「我對自己狗愛的程度你是無法體會我也不需向你說明。」

對此，北市動保處表示，初步勘驗影片，飼主此舉確實可能已經對動物造成傷害，若經查證屬實，可依違反《動物保護法》處以最重2年以下有期徒刑，另併科罰金20萬元至200萬元。

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