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社會 社會焦點 保障人權

休旅車停斑馬線...女乘客走到車尾慢慢穿衣　還冷眼瞪後方駕駛

記者高堂堯／南投報導

一台白色休旅車日前行經水里鄉台鐵車站附近路口時，竟於行人穿越道違規臨時停車、還讓乘客下車開車斗拿取衣物穿著，完全無視狂按喇叭的後車；警方指出尚未接獲相關報案或檢舉，但該車駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例，最高可處600元罰鍰。

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團，下同）

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團，下同）

有網友於9日在社群媒體（臉書「爆料公社二社」）發文、公布後車的行車紀錄器影片：只見車頭右轉後，前方路口已顯示綠燈，卻有一台白色轎車超越停止線、臨停在斑馬線上，還有一名婦人站在車斗電動門已打開的車尾；後車鳴按喇叭示意前車開動，婦人卻只回頭看了一眼，仍自顧自地從車斗內連續拿出兩件外套穿上，再拿出一個大型紙提袋，隨後按鈕欲降下車斗電動門又疑似故障，連按好幾下才順利關閉。

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

期間另一名機車騎士經過，也投以詫異的眼光，未料婦人仍未上車或離開馬路，反又往駕駛座窗邊走去，似乎想向駕駛道別，導致後車駕駛不耐、持續鳴按喇叭表達抗議，白色轎車這才肯往前開動離去，而後車經過婦人身邊時，婦人不但毫無表示歉意，更還以冷冷目光瞪視後車駕駛。

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲自小客車大剌剌違停在馬路中央，讓一名女性乘客下車當街穿衣取物。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

相關畫面引發大批網友譁然，紛紛直呼「臉皮比我阿嬤腳皮還厚！」、「這女的一點禮貌都沒有...至少致意一下....」、「好難得的有畫面...有猴子穿衣服」；也有人反串表示「（後車）死定了 沒讓行人 哈」，其他網友則再回「重點在行人有穿越的行為才成立，影片中該畜牲並沒有穿越的行為，而是在斑馬線上違規逗留來回走動」，令人噴飯。

集集警分局指出，經查證事發地點為水里鄉民生路與民權路口，根據畫面上車輛在行人穿越道臨時停車，已違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款，可處300元以上、600以下罰鍰，呼籲用路人切勿在路口行人穿越道臨停上下車，影響其他車輛和行人通行及安全。

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