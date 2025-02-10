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一堆喊這波入冬最冷　鄭明典揭「特別寒流」原因

▲▼寒流,冷氣團,冬天,行人,防寒,降溫,低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲這幾天讓許多人冷到受不了。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，今天清晨寒流影響，各地仍非常寒冷，白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升。而這波寒流也凍到許多人直呼，是今年入冬最冷的幾天。對此，前氣象局長鄭明典解釋「特別的寒流」原因。

鄭明典在臉書說，特別的寒流！未創新低溫，但低溫影響持久！為什麼？看7日0時的500百帕分析圖，沿中高緯度繞一圈，大約可遇見兩個高壓區和兩個低壓區，這是波數2主導的寒潮暴發。

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▼鄭明典解釋這波「特別的寒流」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，通常波數2主導時，冷空氣會偏北，主要影響日韓，所以台灣發生波數2寒潮的個案並不多，台灣寒潮暴發最常見的是波數3增強的狀況。

鄭明典指出，偶爾類似這一次，波數2振幅異常增強，就會影響台灣，而大氣波動的特性，波數少（波長越長）時間尺度就越長，所以一旦影響到了，影響的時間通常就不會很短。

氣象署提到，今天清晨寒流影響，各地仍非常寒冷，台南以北及宜蘭低溫9至12度，其他地區13、14度，空曠地區及近山區平地溫度會更低，白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫17至20度，其他地區約21至23度；基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

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