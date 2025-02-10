鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

▲吳德榮說，最新歐洲模式周三8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，降雨範圍由南向北逐漸擴展；最新歐洲模式周四8時地面氣壓及降水模擬圖（上圖右）顯示，鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北逐漸擴及全台；周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今天清晨寒流雖略減弱，但因輻射冷卻加成，而創下5度左右、此波寒流的平地最低溫，本島各縣市平地的最低氣溫依序為苗栗三灣鄉5.2度，新竹峨眉鄉5.8度，雲林古坑鄉7.7度，台中大甲區7.8度，新北石碇區8.5度，各地平地最低氣溫約在8、9度。



吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二寒流減弱，逐日回暖，各地晴時多雲，日夜溫差很大，早晚應注意保暖；周二晨苗、竹平地仍有10度左右的輻射氣溫。



吳德榮提醒，周三元宵節南方水氣北上，降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動應有備案，雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降；周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣雖不強，北台灣氣溫仍明顯下降轉涼。



吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周五東北季風影響，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨，北台偏涼；周六東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升；周日另一小股東北季風南下，由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的頻繁調整。