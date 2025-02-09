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明白天回暖「周二高溫24度」　2波東北季風接力連下6天雨

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來1周有2波東北季風接力。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

中央氣象署指出，今（9）日持續受到寒流影響，預計至明（10）日清晨前全台都會非常寒冷，中部以北低溫僅有10度，中南部、花東地區也只剩12度左右，白天氣溫才會逐漸回升，周二最溫暖，未來1周也將迎來2波東北季風，迎風面北部、東半部預計要連下6天雨。

▲▼天氣預報。（圖／氣象署提供）

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▲未來1周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張竣堯表示，周一（10日）清晨全台依舊受寒流影響，中部以北、宜蘭地區低溫約10至12度，中南部、花東地區12至14度，局部空曠區域則恐再降1至2度，直至白天才會明顯感受到氣溫回升，北部、宜花地區高溫約17至20度，台東、中南部則落在20至23度，周二（11日）則更為溫暖，全台各地高溫約22至24度。

周二晚上開始至周四因受南方水氣、鋒面通過及首波東北季風影響，各地降雨明顯，有短暫陣雨情況，其中，中南部、台東地區須嚴防較大雨勢，周五水氣仍偏多，北部東半部會有短暫陣雨，其他地區為零星降雨，周六稍微緩解，但北部、東半部仍會降雨，其他地區則轉為多雲天氣，周日（16日）再迎來第2波東北季風，北部、東半部地區持續下雨。

未來1周氣溫部分，除周二全台最溫暖外，周三起全台各地區高溫約18至20度，低溫14至16度，但因雲量偏多不會太寒冷；至於未來是否還會出現較強冷空氣，張竣堯指出依統計來看有發展機會，但仍需再觀察。

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