今晨5.2℃！　明晚變天「全台有雨」下最大地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

周二晚起變天！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的5.2度。氣象署預報，周三、周四全台有降雨機率，且中南部及東南部有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署指出，今天清晨寒流影響，各地仍非常寒冷，台南以北及宜蘭低溫9至12度，其他地區13、14度，空曠地區及近山區平地溫度會更低，白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，北部及宜花高溫17至20度，其他地區約21至23度；基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周二輻射冷卻影響，清晨天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象署預報，周三鋒面接近及南方雲系北移，周四鋒面通過及東北季風增強，這兩天中南部及東南部有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東北部及東部轉為局部短暫陣雨。

氣象署表示，周五東北季風減弱，水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨；周六各地氣溫稍回升，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周日東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。