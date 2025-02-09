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大陸 大陸焦點 特派現場

陸提振內需　專家：應發放「準現金券」從居民端刺激消費

▲▼大陸春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

▲大陸內需成為經濟復甦關鍵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2025年仍面臨內需不足挑戰，上海交通大學安泰經濟與管理學院教授黃少卿認為，比起從地方政府注入流動性，或是給予企業補貼，更應從居民端下手，發放同等額度的「準現金券」，讓消費者自主選擇消費項目，從而更有效地刺激消費。

對於大陸的內需不振，市場普遍認為有三個政策選項，一是繼續從地方政府注入流動性；二是加力穩住企業，提振投資，穩定就業；三是用新的政策工具提振居民消費需求。

對於以上三個選項，黃少卿指出，儘管三個選項理論上都能提振內需，但從實際效果來看，面向居民端的政策是最優選擇，「地方政府的化債主要緩解了金融機構壓力和金融風險，但對市場釋放的增量需求有限。面向企業的補貼也可能因市場需求乏力而難以催生有效投資，反而可能加劇供需不平衡。」

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

黃少卿強調，只有從居民端入手，才能緩解目前經濟結構中的供需失衡，形成良性的經濟循環。

黃少卿指出，目前的消費品「以舊換新」政策取得了一定效果，但其侷限性明顯，這類政策由政府規定補貼品類，削弱了提振消費的效率，且補貼力度較小，主要惠及高收入群體，「應發放同等額度的『準現金券』，讓消費者自主選擇消費項目，從而更有效地刺激消費。」

黃少卿認為，地方政府債務化解雖有助於緩解金融風險，但並不直接提振內需。金融機構資產負債表改善後，若企業和居民支出意願沒有提高，資金仍會在金融機構間空轉。地方政府債務壓力減緩有利於營商環境，但未必能推動大規模投資。

▲▼大陸春節新興消費成亮點。（圖／CFP）

黃少卿說，因此，從居民部門入手是最優選擇，通過消費帶動企業庫存減少，形成經營性現金流，進而促進投資和稅收增長。

黃少卿還說，經濟需要依靠全面深化改革來釋放增長動能，這包括持續推進經濟體制改革，釐清市場和政府的關係，並加強法治建設，「社會保障制度改革也至關重要，特別是在養老保險方面。」

黃少卿預計，在有效的改革政策措施落地後，中國經濟增速可以恢復至6%左右。

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