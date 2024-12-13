中共中央經濟工作會議：明年提高赤字率、降息降準、擴大內需

▲習近平出席中央經濟工作會議。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議12日在北京落幕，中共總書記在會上部署了2025年的經濟工作。會議要求，明年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求。

根據《新華社》報導，會議11、12日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議並發表重要講話，總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。

▼大陸明年將實施更積極財政政策。（圖／CFP）



會議提到，同時必須看到，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，「我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績。」

會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。

會議要求，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

會議提到，要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目和「兩新」政策實施。增加地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保」底線。黨政機關要堅持過緊日子。

會議要求，要實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。

會議確定，2025年要抓好九大重點任務，包含大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系；發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效；擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資；有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線；統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展；加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力；協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型：加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

會議還要求，要做好歲末年初民生保障和安全穩定各項工作，深入排查化解各類矛盾糾紛和風險隱患，確保社會大局穩定。