嘉義鹿草焚化廠游泳池　打造「兼顧資源及環境」健康生活館

▲▼ 嘉義縣鹿草焚化廠游泳池整建完工在即 將轉型「健康生活館」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠自90年啟用迄今肩負起垃圾處理任務，嘉義縣政府以促參模式引進新技術升級整備焚化廠工程，並整合周遭的游泳池及荷苞嶼生態園區，使其成為資源循環、健康生活及環境教育兼具的永續園區，目前游泳池整建工程約達80%，今28日縣長翁章梁前往視察整建情形。

翁章梁表示，鹿草室內溫水游泳池是垃圾焚化廠回饋設施，其內部設施豐富，除了擁有二十五公尺長的訓練水道，也有兒童池、按摩池、水療池、蒸汽室、韻律教室與烤箱等設備，縣府這次將游泳池與焚化廠等設施一併更新，游泳池主體工程自112年9月21日起開始施工，預計113年10月完工。

環保局長張輝川說明，游泳池原本只規劃老舊設備整修，為提供民眾更好、更新的休閒設施，除了既有的泳池設備、淨水系統等設備全面更新，這次還新增了全身性阻力運動（TRX）空間、多功能韻律教室、健身房、開放式交誼廳等空間供民眾使用。

另外，本次游泳池整建工程也整合全區CCTV安全監控系統、重新規劃外部景觀，後續也將規劃設置太陽能發電系統及公共藝術設置。

翁章梁強調，此處將轉型成為嘉義縣的「健康生活館」，透過設備更新、規劃自然生態、資源永續的手段，在處理民眾垃圾的同時也能保育環境，又提供運動休閒場合，讓焚化廠不再是鄰避設施，而是與鄉親生活親近的天然永續園區。