女士官長遭戰機進氣口吸入身亡　賴清德頒旌忠狀：任務完成請安息

▲總統賴清德出席空軍清泉崗基地第三聯隊士官長胡鐙云公奠，並頒授旌忠狀。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

空軍清泉崗基地第三聯隊士官長胡鐙云日前在經國號戰機降落後，不幸遭戰機發動機進氣口吸入身亡。總統賴清德9日出席公奠，並頒授旌忠狀，表彰其積極進取、恪盡職守，ㄧ生為國軍、為國家的努力和貢獻；他在談話中表示，感謝胡鐙云一生為國軍、為國家的努力和貢獻；也告訴胡鐙云，她的任務已經完成，「謝謝妳，請安息」。

空軍清泉崗基地第三聯隊士官長胡鐙云日前在經國號戰機降落後，在還未「關車」之下，不幸遭戰機發動機進氣口吸入，當場失去生命跡象；家屬極度難過，也要求空軍要釐清真相，給死者與家屬一個交代。軍方也承諾，一定會依軍人撫卹相關規定辦理，給予因公從優撫卹。

身為三軍統帥的總統賴清德9日上午前往台中出席胡鐙云士官長公奠，並頒授旌忠狀，表彰其積極進取、恪盡職守，ㄧ生為國軍、為國家的努力和貢獻。賴清德在抵達之後，首先頒贈旌忠狀，由胡鐙云士官長二哥胡鈞傑先生代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。

賴清德在致詞時表示，今天他懷著沉痛的心情，和大家共同追思胡鐙云士官長。胡鐙云是年輕的軍中英才，是國軍重要的一分子，上個月因公殉職，大家都非常難過和不捨。今天除了進行覆旗榮典，他也代表國家頒贈旌忠狀，致上最高敬意。

賴清德說，胡鐙云以從軍為職志，以保家衛國為使命，不論是在空軍第四聯隊基勤大隊、第三聯隊修補大隊，或是到第七作戰隊擔任士官長的表現，都非常積極進取、盡忠職守。他要感謝胡鐙云，一生為國軍、為國家的努力和貢獻；也告訴胡鐙云，她的任務已經完成，「謝謝妳，請安息」。

賴清德也提到，胡鐙云的母親獨力撫養5位子女長大，令人感佩，特別是其中4位都從軍報國，他要代表國家表達感謝之意。國防部一定會盡力協助，代替胡鐙云照顧她的母親，我們也會和鐙云抱持同樣的信念與決心，繼續堅定地保家衛國。