屏東市興建第三納骨塔　2萬2228個櫃位神主牌位齊全

▲屏東市歸園第三納骨塔9日舉行破土典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所今(9)日上午在歸園隆重舉行第三納骨塔破土典禮，屏東市長周佳琪、屏東市代表會主席林淑香蒞臨現場主持並與市民一同見證這重要時刻。

周佳琪市長表示，第三納骨塔規劃2萬2,228個納骨櫃，5,238座神主牌位，不僅往生者有清淨安息之處，家屬也有適當的告別或安心追思的場所，期能優化祭祀環境，為先人祈福。

屏東市歸園殯葬園區第一納骨櫃有1萬1,200個櫃位，第二納骨櫃有4,752個櫃位、納骨牆有1,440個，使用迄今已20多年，園區內骨灰（骸）櫃位數原設置1萬7,392個櫃位，目前剩下不足2,000個櫃位數，考量地方長年使用需求，市公所因此斥資興建第三納骨塔工程。

第三納骨塔為3樓綠建築，場域明亮、通風，基地面積2萬7,500平方公尺，耗資1億2,670萬元，工期550日曆天，預計115年底前完成啟用。新建的第三納骨塔一樓規劃有納骨櫃4,664個、二樓7,634個櫃位、三樓9,930個櫃位，一共2萬2,228個櫃位，神主牌位有5,238座。歸園殯葬園區未來將以第三納骨堂為運籌核心，東側有三合院落場域，西側有生態環保公園場域，在舉辦祭祀典禮或管理維護上將更為便利。

周佳琪市長引用孔子所言：「生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。」強調在社會中，侍奉父母終老、以禮儀和崇敬的心意處理身後事，抱持著慎終追遠、兢兢業業的態度，不但是對生命的尊重和珍視，更是孝道的弘揚，市公所也致力優化完善清淨生命園區，讓家屬有安心追思的場域。

屏東市的殯葬業務已納入資訊管理系統，設有塔位資訊查詢，可透過樓層、方位及區域查詢使用現況；而屏東市立殯儀館也設置網路專頁供線上查詢冷凍櫃、火化場、禮廳及靈堂等設施預約使用情形，殯葬流程公正透明化；而當民眾想緬懷先人時，也可利用線上追思、祭拜系統表達心意。