「馬習會」10週年是否有規劃？　蕭旭岑：此行赴京純粹學生交流

▲今年是「馬習會」十週年，外界觀望兩位老友是否有第三次相見可能性 。（圖／ETtoday攝）

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8）日發布消息，本月10日將由他率領「大九學堂」近40名學生赴京參訪，成為蛇年訪問大陸的第一個重要的兩岸青年學子交流團。本次行程安排共5天，將與大陸學子體驗「延慶冬奧村」的滑雪運動，參訪小米汽車工廠。由於今年是「馬習會十週年」是否有規劃相關活動？蕭旭岑指出，本次依舊以兩岸學生交流為主。

蕭旭岑將於下週一2月10日至14日（週五）將率「大九學堂」近四十名學子至北京參訪交流，主要到北京參加「雙奧之城 青春之約」台灣青年北京冰雪季活動，這也是「大九學堂」2025年到大陸交流的第一團，也是蛇年春節後，訪問大陸的第一個重要的兩岸青年學子交流團。

據了解，「大九學堂」參訪團共有來自台灣大學、政治大學、東海大學、世新大學、高雄科技大學等大學，五天的行程，台灣學生預計將與大陸高校學生進行交流。

根據蕭旭岑提供初步安排，台灣的青年學子將在北京體驗「延慶冬奧村」的滑雪運動、龍慶峽的冰上趣味活動與冰燈展，感受冬奧文化；也將安排故宮、天壇、長城等世界文化遺產，體驗中華文化。

除了體驗文化之旅，「大九學堂」學生團將會參觀兩岸科創中心，該地點位於北京亦莊北京經濟技術開發區去，年4月正式啟動運營，進駐的兩岸企業包括緯創、英業達、新漢智能等。之後學生團將參訪北京亦莊經濟技術開發區的小米汽車工廠，並且體驗北京潮玩文化和特色美食，一起共度元宵佳節。

其中，小米汽車工廠是大陸近期十分火紅的地點，這裡擁有人工智能賦能視覺檢測協同作業、數百台機器人自動運轉、車身車間關鍵工藝100%自動化等先進設備，過年預約參訪人氣超旺。從大年初五開始，全大陸有不少車迷、科技迷體驗小米汽車工廠智能製造的魅力。

由於今年也是「馬習會」十週年，外界觀望兩位老友是否有第三次相見可能性。《東森新媒體ETtoday》記者詢問「是否趁此行與陸方商討相關活動事宜？」蕭旭岑指出，本次還是以兩岸學生交流互動為主，沒有任何其他相關規劃安排。

▲財團法人馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

蕭旭岑今也發出帶學生赴京參訪消息，並且稱今年是兩岸關係是否能「蛇來運轉」的關鍵年，他呼籲賴清德總統站在「守護臺灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。一方面協助振興慘淡的觀光業，另一方面更重要的是降低兩岸緊張，讓臺灣人不必擔心戰爭風險。

蕭旭岑表示，馬英九基金會將秉持推動兩岸青年交流，有助促進了解、降低緊張的信念，持續推進兩岸青年交流工作。

蕭旭岑指出，大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴臺旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來臺，不過陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行。台北市政府依多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節，陸委會又以各種理由接連封殺。這些都不是小事，可以看出賴政府對兩岸交流的真實態度。

蕭旭岑表示，先前他在媒體訪問時多次質疑，賴清德政府真正要的是「兩岸不往來」，所以去年一上任，就對大陸發布橙色旅遊警戒、禁止團客赴大陸，同時用盡各種技術性理由，封殺包括大陸學者等團訪台。去年十一月底馬英九基金會邀請奧運金牌選手馬龍、楊倩等大陸師生團來臺，引發臺灣民眾追捧熱潮，讓兩岸民間交流升溫，陸委會就找藉口揚言「懲戒」，試圖藉寒蟬效應，打擊非官方的兩岸交流。

蕭旭岑指出，諷刺的是，賴政府的官員一再聲稱「歡迎陸客來台」，「不要以政治為前提」，但在大陸遞出橄欖枝後，賴政府卻又以「小兩會」卡關。目的很清楚，就是希望運作「賴政府可以在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」的印象。但是大陸並未堅持賴政府要承認「九二共識」才恢復兩岸民間的觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

蕭旭岑呼籲，賴清德總統上任後，大陸已經發動兩次「聯合利劍」軍演，臺灣人心惶惶，負責任的政府應該要降低民眾的緊張。最好的方法，不是繼續發動政治對抗，而是開放民間交流；恢復觀光就是最直接的方式，也讓民眾最有感。他希望賴政府展現智慧，先恢復兩岸交流，再尋求對話機會，如此才是臺灣人之福。