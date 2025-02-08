撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

▲原PO找了6間牙醫都無法看診。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都遇過，突然牙痛，卻無法馬上就診的窘境！一名網友說，某次跌倒撞到牙齒快掉下來，跑了6間診所都告知要等到下個月，不死心再問第7間，終於可以現場等候名額，不料卻是波波醫師，嚇得他寧願不看。文章曝光後，網友也紛紛爆共鳴，「蛀牙要約到三周後...每天吃止痛藥痛到睡不著」。

一名網友在Dcard表，最近意外跌倒，不小心把牙齒撞到快掉下來，於是衝到附近的牙醫診所求診，櫃檯卻告知「預約要等到下個月」，讓他大傻眼。

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看著牙齒在嘴裡搖搖欲墜，心急如焚的原PO接連跑了6間診所，同樣都被告知額滿了，要等下個月才能看診。不死心的他又找到第7間診所，櫃台表示可以現場等候掛號，但原PO一查醫師的學經歷更錯愕，「卻是波波...」。

對此，原PO無奈求問，「是因為病患數量超級多，所以導致牙醫都沒辦法當下看，要等到下一個月才能看嗎？」不敢給波波醫師看診的他，考慮是否乾脆去大醫院一趟，但又怕急診不收治。

底下網友也紛紛哀喊，「如果我能提前知道需要牙醫的話，預約當然沒問題，問題是很多時候都是臨時出問題阿」、「以前小時候看牙醫根本不用等，現在越來越扯」、「終於有人把我心裡的疑惑講出來了，為了拔智齒到處跑牙科，結果都是要預約，不然就是要超級早去排隊」、「完全有同感，之前有一次突然智齒很痛需要拔掉，家裡附近的牙醫幾乎都要一周後～半年，後來找到一間新的牙醫可以看，沒想到技術超爛」、「原來不是我一個人有感覺，牙痛是能提前預知的嗎？每次急著找醫生都要預約，等約到了我也痛到往生了吧，真心建議應該至少保留一些現場名額啊」、「有一次牙痛去掛號，等了2個小時...櫃檯突然跟我說沒辦法看了」。

對此，有網友喊話，「深有同感，牙醫真的超不夠，上次蛀牙打電話去預約，竟然要約到三周後...每天吃止痛藥痛到睡不著，其他感冒生病基本上想看當天就能看到了，但看牙醫得等好久，希望政府能增加牙醫系的名額，牙痛起來真的要人命」。

針對牙痛能否掛急診，一名就讀牙醫系的網友回應，「如果你單純是痛的問題，急診可以給你打止痛針跟開比較強效的止痛藥，但牙齒的部分大多只能初步處理，會需要後續約診追蹤跟治療」。