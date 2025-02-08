　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

▲▼牙醫,拔牙,看牙。（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO找了6間牙醫都無法看診。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都遇過，突然牙痛，卻無法馬上就診的窘境！一名網友說，某次跌倒撞到牙齒快掉下來，跑了6間診所都告知要等到下個月，不死心再問第7間，終於可以現場等候名額，不料卻是波波醫師，嚇得他寧願不看。文章曝光後，網友也紛紛爆共鳴，「蛀牙要約到三周後...每天吃止痛藥痛到睡不著」。

一名網友在Dcard表，最近意外跌倒，不小心把牙齒撞到快掉下來，於是衝到附近的牙醫診所求診，櫃檯卻告知「預約要等到下個月」，讓他大傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著牙齒在嘴裡搖搖欲墜，心急如焚的原PO接連跑了6間診所，同樣都被告知額滿了，要等下個月才能看診。不死心的他又找到第7間診所，櫃台表示可以現場等候掛號，但原PO一查醫師的學經歷更錯愕，「卻是波波...」。

對此，原PO無奈求問，「是因為病患數量超級多，所以導致牙醫都沒辦法當下看，要等到下一個月才能看嗎？」不敢給波波醫師看診的他，考慮是否乾脆去大醫院一趟，但又怕急診不收治。

底下網友也紛紛哀喊，「如果我能提前知道需要牙醫的話，預約當然沒問題，問題是很多時候都是臨時出問題阿」、「以前小時候看牙醫根本不用等，現在越來越扯」、「終於有人把我心裡的疑惑講出來了，為了拔智齒到處跑牙科，結果都是要預約，不然就是要超級早去排隊」、「完全有同感，之前有一次突然智齒很痛需要拔掉，家裡附近的牙醫幾乎都要一周後～半年，後來找到一間新的牙醫可以看，沒想到技術超爛」、「原來不是我一個人有感覺，牙痛是能提前預知的嗎？每次急著找醫生都要預約，等約到了我也痛到往生了吧，真心建議應該至少保留一些現場名額啊」、「有一次牙痛去掛號，等了2個小時...櫃檯突然跟我說沒辦法看了」。

對此，有網友喊話，「深有同感，牙醫真的超不夠，上次蛀牙打電話去預約，竟然要約到三周後...每天吃止痛藥痛到睡不著，其他感冒生病基本上想看當天就能看到了，但看牙醫得等好久，希望政府能增加牙醫系的名額，牙痛起來真的要人命」。

針對牙痛能否掛急診，一名就讀牙醫系的網友回應，「如果你單純是痛的問題，急診可以給你打止痛針跟開比較強效的止痛藥，但牙齒的部分大多只能初步處理，會需要後續約診追蹤跟治療」。

【延伸閱讀】

►「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行　S媽一毛錢都拿不到！律師曝3點

►劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

►補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

►「以為下周一開學」大票家長愣了　被孩子糾正！老師狂提醒：別來

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
送件即退件！藍營領銜人出包　罷免吳沛憶確定「不予受理」
張蘭、汪小菲面臨「全網封殺」　陸官媒發動攻勢：吃人血饅頭！
汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單　直播主傻：這輩子沒遇過
最快7月上路！80歲老人免評「直接申請外籍看護」　衝擊重症家
獨／王永慶起家厝旁拋屍餵魚　碎屍魔50趟次棄屍路線避開這地點
〈對面的女孩看過來〉阿牛完婚　證婚人超猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

最快7月上路！80歲老人「直接申請外籍看護」　衝擊重症家庭

新聞播報結合AI創作　世新大學英語系營隊探索語言新可能

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出

快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚

合歡山區恐結冰！翠峰至大禹嶺路段　今18時起預警性封閉

他點出「史書華聲明」1問題：所以可以外遇？　前妻已委請律師蒐證

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

今晚至明晨「體感溫度剩2度」　1千公尺高山有望降雪

最快7月上路！80歲老人「直接申請外籍看護」　衝擊重症家庭

新聞播報結合AI創作　世新大學英語系營隊探索語言新可能

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出

快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚

合歡山區恐結冰！翠峰至大禹嶺路段　今18時起預警性封閉

他點出「史書華聲明」1問題：所以可以外遇？　前妻已委請律師蒐證

黑貓跳過屍體「死者被惡鬼附身復活」　大尺度驚悚畫面嚇壞資深女星

大小S昔「為1事想退出演藝圈」　王偉忠：最辛苦的是大S

WBC資格賽有投球時間限制　林岳平提醒：不要猶豫

萬海1月營收年增58.59%　估上半年市場變數多

AI伺服器需求旺　廣達1月營收創同期新高

桃園13區發布橙燈低溫特報　市府啟動跨局處寒害應變機制

大S頭七⋯「奧斯卡影后」楊紫瓊悼念：我們失去了一顆閃亮的星星

女騎士左轉占用對向車道！害2騎士「煞不住滑壘」　她被鏟翻

台積電新廠傳進駐沙崙　網問：2字頭阿蓮可卡位？

李雲迪睽違15年終於來台！　為台灣做出1超大犧牲

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

生活熱門新聞

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

補班日同事都來上班了！內行曝「請這1天」才爽

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

「台中李多慧」代言燈會被讚爆　IG曝光

「以為下周一開學」大票家長崩潰！老師狂提醒

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

「具俊曄轉讓、拋棄繼承」都不行！S媽一毛錢都拿不到

嘉義凌晨連2震「破裂面跟大安區一樣大」　專家：餘震往北移動

劉喬安逮捕前「貼文曝光」！網轟活該：自己暴露行蹤

更多熱門

相關新聞

病人拿來「猝逝名醫」藥單求助！他鼻酸1現象

病人拿來「猝逝名醫」藥單求助！他鼻酸1現象

醫界1現象令眾多醫師無奈！台大醫院院長吳明賢6日感嘆，因為外面用月薪70萬高薪挖角，有大醫院去年一口氣走了4名神經外科醫師，有些並非做原本神外工作，轉投入醫美等科別。對此，胸腔內科醫師蘇一峰也覺得心酸，分享最近一位門診病人拿著藥包來找他看診，「希望我開一樣的藥物給他，因為他的醫師過世了。」

差點命危！旅日正妹「求醫1事」才察覺流感

差點命危！旅日正妹「求醫1事」才察覺流感

北部醫院ICU爆滿！醫吐慘況「問8家都沒床」　見1幕超暖

北部醫院ICU爆滿！醫吐慘況「問8家都沒床」　見1幕超暖

加千元免排隊優先看診　高雄診所院長「提供管道」

加千元免排隊優先看診　高雄診所院長「提供管道」

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

關鍵字：

牙痛預約牙醫波波看診蛀牙止痛急診

讀者迴響

熱門新聞

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！飛半顆地球祝福

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面