大S生前曾喊話抖音、微博制止張蘭　網友嘆：最後訴求終於實現！

▲大S（徐熙媛）逝世，張蘭與乾兒子造謠汪小菲出錢護送骨灰返台，遭到外界撻伐。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸社交平台抖音今（8）日發聲明，以「不尊重逝者及家屬」，將張蘭、汪小菲、夏小健等共計4帳號無限期封禁，包括微博也跟進。正好今日是大S頭七，過去她曾喊話大陸各大平台處理張蘭帳號，如今生前最後一條微博的最後一個訴求終於實現。

抖音官方今發公告表示，「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實影片，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封禁。

抖音副總裁李亮同步在微博發文，詳細說明平台的處理過程，「我是夏小建」5日發布影片聲稱汪小菲負責包機，大S家屬和私人包機公司6日出面駁斥後，「基於此確認影片屬惡劣謠言，平台對『我是夏小建』帳號永久禁言。」

@微博管理員今日也跟進發文，「 近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發佈或搬運傷害逝者及家屬的謠言信息進行無底線炒作，傷害公眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置。」

抖音、微博陸續針對張蘭、汪小菲、夏小建進行「禁言」。《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100多條，100多個違規帳號視程度予以階段性禁言至關閉帳號處置。該禁令也讓許多兩岸網友感嘆，@大S 生前最後一條微博的最後一個訴求終於實現。

▲ 大S生前最後一篇訴求實現了 。（圖／翻攝 大S微博）

回顧大S最後一則文章永遠定格在2024年5月23日，該文提出三大訴求，首先要求張蘭道歉造謠孩子退學一事，第二是已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對自己和孩子實施違法行為。第三是，「希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。」

回顧大S生前最後幾篇微博文章因離婚官司困擾，與汪小菲鬧得十分不愉快，彼此控告對方多起民事或刑事案件，前婆婆張蘭甚至加入戰火，讓事件更複雜。

大S不惜發文揭發汪小菲惡行，自己孕期遭到家暴和婚內出軌，在十年婚姻內二度流產，造成「二死一重傷」，引起外界高度關注，兩人糾紛甚至驚動大陸國台辦，發言人陳斌華曾勸說，「希望當事人好聚好散，一別兩寬，各自安好。」