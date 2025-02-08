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汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單　直播主傻：這輩子沒遇過

▲▼汪小菲、張蘭曾多次直播帶貨創辦的「麻六記」酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭曾多次直播帶貨創辦的「麻六記」酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。大S前夫汪小菲所創辦的酸辣粉品牌「麻六記」近日遭大批網友惡意下單（不取貨或申請僅退款不退貨），令麻六記的帶貨直播主傻眼表示，「太難了，直播那麼多年從沒遇到這種事。」

麻六記的帶貨直播主表示，直播中收到40筆喊單，但其中38單未付款，且不斷有網友下單又秒退，不斷循環，令他直呼，「我還就不服氣了，我就不信了，把故意不付款的都踢出直播間，再重新上架商品，就這樣如此循環，我看能不能賣出去。」

▲▼汪小菲張蘭麻六記。（圖／翻攝自微博）

▲麻六記直播間湧入大批網友留言「拒收」。（圖／翻攝自微博）

大批網友在直播間留言表示，「拒收麻六記」、「這對母子賣的酸辣粉誰還買，靠前媳婦的人血饅頭賣的」。還有網友揚言，抵制汪小菲、張蘭所賣的商品。也有人向直播主喊話，「快下班吧！換工作吧」、「人家就是個直播的，可以說是被豬隊友坑了，張蘭本來好好帶貨就行，偏偏造謠，結果落得如此下場。」

不僅直播間，大陸網友們紛紛在，麻六記各個網路通路惡意下單，造成大量棄單，且有不少人申請僅退款，不將商品退回，藉此抵制汪小菲、張蘭。麻六記官方尚未對此事做出回應。

▲▼張蘭。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

▲張蘭、汪小菲的抖音帳號遭官方無限期封鎖。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

抖音8日對於汪小菲和張蘭開直播談及大S家事，引發眾怒一事，宣布無限期封禁母子倆的帳號，「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊。」

張蘭乾兒子「夏小健」的抖音帳號，也因造謠汪小菲包機一事，遭到官方封鎖，令大批網友們拍手叫好，「早該封了這三人」、「請全封禁吧，其他平台也請跟上」。

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