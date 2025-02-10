冷到一個禮拜沒洗澡　妹子「自爆1秘密」！網崩潰：不會癢癢的嗎

▲原PO一個星期都沒洗澡。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

超冷寒流終於掰了，氣溫將在今（10）日逐漸回升。一名妹子坦言，最近這一周冷到她不敢洗澡，因此都只有擦拭下體而已，不知有沒有人跟她一樣？文章曝光後，幾乎所有人都看傻眼，「每天洗澡的人不敢想像」、「不能接受，冬天在不出門的情況下，三天不洗是我的極限了」、「不覺得癢癢的嗎？」

一名女網友在Dcard自爆秘密，最近實在太冷了，冷到她一個禮拜都沒有洗澡，只有拿毛巾擦私密處、肛門與腋下，同時好奇拋問「有人也是這樣的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛看傻回應，「感覺這篇文有味道，我甚至覺得擦的那條毛巾好噁...用擦的根本就擦不乾淨、沒有真正清潔到」、「原來真的有人這麼髒，我就算冬天剛生產完，照樣每天洗澡洗頭」、「很冷才要洗澡吧！洗澡的時候超舒服的」、「不覺得癢癢的嗎」、「台灣是沒有需要冷到好幾天不洗澡的吧？怕冷浴室就裝熱風機吧」。

不少人直呼，只能忍受三天不洗澡，「不能接受，冬天在不出門的情況下，三天不洗是我的極限了（一定要換衣服），夏天我每天都要洗，一天都忍不了」、「我很討厭洗澡，但我還是每天洗，不出門頭可以兩天不洗，第三天就受不了了，有出門一天不洗很噁欸，就算有擦...感覺有尿騷味跟屎味」、「我最多三天一定會洗一次，中間兩天會用濕紙巾擦下面跟屁屁」。

但也有人緩頰解釋，「我也是這樣，我也是冬天好幾天才洗一次，因為皮膚太乾了，洗完要癢好幾天，所以我就只有把重點部位水洗一下而已，其他部分濕毛巾擦一擦就好。我這是有問過皮膚科醫師，醫生也是說若會冬季乾癢，兩三天洗一次就可以了」、「一堆人有衛生健康疑慮，我可以理解，但我也是5~7天洗一次，私密處會濕擦，也沒臭沒癢沒健康影響啊（基本上沒什麼出門），我覺得自己的身體，自己不會不舒服就好，不用太擔心」。

氣象署指出，今白天逐漸回暖，北部、宜花地區高溫約17至20度，台東、中南部則落在20至23度，周二（11日）則更為溫暖，全台各地高溫約22至24度。

但好天氣又要驟變，周二晚上開始至周四因受南方水氣、鋒面通過及首波東北季風影響，各地降雨明顯，有短暫陣雨情況，其中，中南部、台東地區須嚴防較大雨勢，周五水氣仍偏多，北部東半部會有短暫陣雨，其他地區為零星降雨，周六稍微緩解，但北部、東半部仍會降雨，其他地區則轉為多雲天氣，周日（16日）再迎來第2波東北季風，北部、東半部地區持續下雨。