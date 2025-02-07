快訊／史書華外遇發聲「支持張女上訴」：前妻迷信中國宗教

▲盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政治立場偏綠的網紅「盾牌牙醫」史書華，外遇治療師張偉倩的鹹濕對話被妻子發現，遭離婚並與張女被告，最終張女須賠正宮20萬元。對此，史書華也發出聲明，指控前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織，才影響家庭，且判決書中許多對話並非是張女，因此支持張女上訴。

史書華全文如下：

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早上帶著孩子在醫院做心理評估，趕回門診手術一整天終於有一點點時間回應鋪天蓋地的惡意以及報導。

今天一整天，我與前妻的離婚官司，以及 2021 年 2 月底至 7 月間的民事訴訟判決，昨天剛判決出來今天就引起社會廣泛討論，對此佔用公共資源，我深感抱歉。同時，我也向判決書中提及的張女士致歉。對於法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，我深感遺憾並且支持張女士上訴。判決書中有許多並非我與張女士的真實對話。此判決不僅影響當事人，也讓無辜的朋友與家人被捲入其中。

作為公眾人物，我對社會負有責任，對因此事對社會造成的影響，深表歉意。關於判決書提到我帶走孩子並搬離住處，為避免判決中涉及孩子的內容引發更多問題，我必須說明。

長期以來，我選擇對家庭資訊保密，是為了保護家人，避免他們的隱私被曝光。即使手上有證據證明我遭受不當對待，我從未公開討論或攻擊前妻，因為我知道，這些事情對孩子才是真正的傷害。我不希望這些問題影響孩子的成長，讓他們因此留下陰影。

我的前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織，組織的意識形態明顯影響了她的觀點，也間接影響了我們的家庭與親子關係。

要我說自己是被家暴者，可能也沒人會相信。長期遭受言語暴力，孩子與同住家人都看在眼裡，也因長期失眠，不得不依靠藥物與心理諮商。最終，讓我決定帶著孩子逃出努力多年建立的家，關鍵因素是前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的福音幼兒園，並對孩子說了我無法接受的不當言語...(也才有所謂的郭女士提告偷竊的案子)。編按：福音幼兒園被家長指控，2024年3月19日對孩童進行不當管教，該幼兒園於2024年6月被裁罰、7月被媒體曝光。



在這種情況下，我於2023年10月協議離婚，接受幾乎所有條件，包括高額贍養費，只為了讓孩子能夠穩定成長，不受到進一步影響，也希望她可以好好過生活…

今天判決書剛公布，就被迅速傳播，甚至演變成對我私德的攻擊，連朋友、孩子與家人都被波及。前陣子，我的父親與家人遭到肉搜，姓名被公開，隨後有人利用變造訊息攻擊我的私生活，甚至影響到我的親人。這樣的行為已經超越了理性討論的範疇，成為對家人的無端騷擾與傷害。

這些年來，我選擇低調處理家庭問題，不代表所有的傷害都不存在，也不代表這些攻擊應該被接受或公開評論。撰寫這份聲明我也抱著沉痛的心情去解釋我寧可一輩子不需要說明的誤會

最後，因個人家庭議題佔用了公眾資源，本人向社會大眾致歉。但這不會影響我正在推動的事情，也不會改變我的初衷。為了保護家人的隱私，發出此聲明後，我不會再對該判決或私人領域做進一步說明，感謝各位。