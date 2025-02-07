巴拿馬退出「一帶一路」　陸：美國施壓脅迫！

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

巴拿馬6日宣布，已正式通知中國大陸，將退出中國大陸「一帶一路」基礎建設計畫。對此，大陸外交部發言人林劍7日表示，中方對美國通過施壓脅迫的手段，抹黑破壞共建「一帶一路」合作的行徑表示堅決反對。

林劍在例行記者會上說，對巴拿馬表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾，「一帶一路」是經濟合作的倡議，包括20多個拉美國家在內的150多個國家踴躍參與「一帶一路」合作，成果惠及包括巴拿馬在內各國民眾。

▼巴拿馬運河。（圖／路透社）



林劍強調，近年中巴兩國在共建「一帶一路」框架下的合作取得豐碩成果，不斷造福兩國人民，「希望巴方從雙邊關係的大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，做出正確決定。」

根據外媒報導，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日表示，巴拿馬駐北京大使館已通知陸方，巴拿馬決定退出「一帶一路」計畫，依照要求，該決定將於90天後生效。

穆里諾否認該決定是在美國的要求下做出，並強調他正在評估巴拿馬與陸方的關係，包括如何才是對國家最有利的。

同日，巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）還駁斥了美國國務院宣稱美國政府船隻將免費通行巴拿馬運河的說法。

▼巴拿馬總統穆里諾。（圖／路透社）

