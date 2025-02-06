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韓國樂天巨人亞太國際棒球訓練中心春訓　指導台南三級棒球球員

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）1/25-3/6在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，這是繼2019年在高雄春訓後，樂天巨人睽違多年再度來台，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃於2/4、2/8、2/24、2/28四日，與台南在地三級球隊舉辦4場交流，藉由樂天巨人隊專業指導，台南市三級棒球水準可望再提升。

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次樂天巨人在台春訓期間非常熱心，主動提出願意指導台南三級棒球隊，樂天巨人是韓國著名的職棒隊伍，有彪炳的戰績，球團從教練到球員都擁有極高的棒球水平，市府樂見台南的三級棒球的球員與世界一流的樂天球團展開交流，相信所有參加交流的台南球隊一定會收獲滿滿，而這也是當初設置亞太國際棒球訓練中心所預期帶來的正面效應。

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，台南亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，已逐步在國際間打出知名度，吸引不少國外球隊詢問，而這是首次與韓職合作春訓，緊接著2月要迎接韓職NC恐龍隊（NC Dinos）到亞太春訓，並與我國6個職棒球隊舉辦交流賽。台南作為韓職春訓場地，也間接帶動了台南的國際知名度，提高了亞太棒球訓練中心的使用率，期待能透過舉辦更多比賽或訓練活動，讓更多的國際球隊前來造訪亞太國際棒球訓練中心，打造亞太作為國際棒球訓練中心的角色。同時台南市也歡迎所有前來亞太國際棒球訓練中心的國際球員，在訓練、比賽之餘也能順道體驗台南的在文化及美食上的豐盛饗宴，台南也會用心的款待每一位球員。

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4日下午台南南英商工、台南海事與白河商工三校的棒球隊開心的前往亞太國際棒球訓練中心與樂天巨人隊展開交流，許多球員對於能獲得韓國職業球員的指導都非常興奮，雖然存在語言的隔閡，但巨人隊上下仍十分用心的對高中球員的守備、打擊以及運動精神上嚴謹的指導，而高中小球員們見識到職業球員對於球技專業上的要求，雖然緊張仍扎實的將動作完成，小球員們也覺得能在場地、設備完善的亞太國際棒球訓練中心接受樂天巨人的指導讓他們獲益匪淺。

▲韓國樂天巨人棒球隊在「台南亞太國際棒球訓練中心」展開春訓活動，在台訓練期間樂天巨人隊也規劃與台南在地三級球隊舉辦4場交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局指出，韓國職棒樂天巨人棒球隊至台南春訓為期41天，成員包括一、二軍選手與教練及工作人員，共約120人，場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室，相較過去在關島的春訓場地，亞太棒球訓練中心場地完整豐富，可同時容納多人訓練不同項目，巨人隊也找來台南的餐飲業者提供外燴韓國料理，並入住星級飯店，在日常生活各方面獲得完善照顧。

即將在2月底登場世界棒球經典賽資格賽，為了讓台灣隊選手適應賽事強度，韓國樂天巨人隊亦將於2/12、2/13二日與台灣隊進行2025台韓國際交流賽，樂天巨人總教練金泰亨表示，1月下旬到台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓，十分滿意亞太亞太國際棒球訓練中心所提供的訓練環境，對於來台進行春訓還有與台灣隊的交流機會，他十分感謝台灣的用心對待。

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