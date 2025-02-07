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全國搶打公費流感疫苗！屏東縣也打完了　衛福部急購10萬劑

▲屏東縣公費流感疫苗今(7)日一早已全數用罄。 。（圖／屏東縣衛生局提供）

▲屏東縣公費流感疫苗今(7)日一早已全數用罄。（圖／屏東縣衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日民眾接種踴躍，屏東縣自去(113)年10月1日開打迄今，採購的23萬餘劑113年度公費流感疫苗今(7)日一早已全數用罄。

▲屏東縣公費流感疫苗今(7)日一早已全數用罄。 。（圖／屏東縣衛生局提供）

衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已公佈將緊急增購10萬劑流感疫苗，供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類對象接種，衛生局將配合中央相關接種作業，並積極增取配賦量，維護民眾健康。

衛生局表示，現仍為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾應養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所。公費流感疫苗用罄期間，民眾(出生滿6個月以上)仍請踴躍接種新冠JN.1疫苗，預防感染新冠後導致重症及死亡風險。

疾管署已增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為公費流感抗病毒藥劑使用對象，2月28日前凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。屏縣上週(1月26日至2月1日)共開立756人次，目前庫存尚可供應1萬4千餘人份，藥劑充裕無虞，民眾無需過度擔憂。預防接種(含自費疫苗)及抗病毒藥劑相關資訊可至屏東縣政府衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。

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