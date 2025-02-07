搶打自費流感疫苗超長人龍曝　醫見奇景：年輕人被長輩押來打

▲高雄診所外排隊搶打自費流感疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎客死異鄉，消息來得突然，國內掀起流感疫苗接種潮。由於高雄市公費流感疫苗已施打完畢，提供自費疫苗的診所昨(5日)出現排隊人龍，7小時狂打230人次，醫護忙得不可開交。小兒科醫師柳雱邁表示，其中有8成民眾都是要出國，並以日本居多，民眾稱「因日本流感疫情很可怕」，而他也發現有趣奇景，有許多年輕人其實並無施打意願，竟是被怕爆疫情的家中長輩押來施打。

今年1月1日起，公費流感疫苗開放全民接種直至用罄，當時高雄剩餘量仍有9.1萬劑，高雄市衛生局於1月21日公布剩2.4萬劑，且預計在春節前用罄，不過當時打氣不佳，春節後仍有庫存。直至2月2日，大S因流感併發肺炎離世，消息一出，民眾紛紛重視流感的嚴重性，各醫療院所湧現接種潮，1萬多劑公費疫苗於5日全數用罄。

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開業小兒科診所院長柳雱邁醫師日前公布，將於6日下午加開自費流感疫苗專診，沒想到昨日診所外出現超長人龍，原定下午3點開診，但有民眾怕自費疫苗也打不到，中午12點就來排隊，情願在太陽底下曝曬3個小時。

▲小兒科醫師柳雱邁(右)。（圖／記者許宥孺翻攝）

柳雱邁醫師表示，昨日依序發放號碼牌，從下午3點至晚間8點半停止掛號，至少有230人看診並施打疫苗，診所直至晚間10點多才休診，同仁累到沒時間吃飯、上廁所，雖不及新冠疫情一日接種500人，但人數也是將近一半了。還有民眾目前身體狀況無法施打，改採預購方式。

柳雱邁說，昨日幾乎有95%民眾都是因名人效應而施打疫苗，約有8成民眾表示近期有出國計畫，而這8成民眾內，又有9成民眾是要去日本，有民眾稱，因日本流感疫情很可怕，讓他傻眼直呼：「日本的病毒有比較強嗎？」

還有民眾說，不知道原來流感會死人的，以為只是流行性感冒，是看到大S因流感猝死，才知道流感的嚴重性。還有民眾抱怨，「政府以前都沒宣導流感很恐怖，沒有宣導要打疫苗」，讓他相當無奈。

▲柳雱邁醫師表示，昨日施打230人次，許多人是人生首次施打流感疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

柳雱邁強調，政府每年都宣導呼籲踴躍施打流感疫苗，多數民眾不知道流感併發重症的嚴重性，此次名人效應帶來很大的警訊，值得一提的是，多數民眾是這輩子第一次施打流感疫苗，還有很多年輕人並無施打意願，而是被家裡長輩押來打疫苗。

目前市面上有國光、台灣東洋、葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲以及含佐劑，柳雱邁表示，多數民眾搶打東洋細胞培養疫苗，認為保護力較雞蛋培養液苗佳，不過建議65歲以上長輩可選擇含佐劑疫苗，抗體濃度較高、保護力可續航近一年，一般疫苗保護力則是約6個月。