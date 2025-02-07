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抖音女神「染流感」險死！　急籲別再這樣做：現在想想都怕

▲▼抖音女神「染流感」險死！　急籲別再這樣做：現在想想都怕。（圖／翻攝@martina0916）

▲Martina分享自己在日本感染流感，差點喪命的經驗。（圖／翻攝@martina0916，下同。）

記者吳美依／綜合報導

女星大S （徐熙媛）猝逝震驚各界，中國網紅Martina於3日分享，她旅居日本期間，也曾經染上流感，一度被抬上救護車送醫，甚至差點喪命，「事到現在我想想都後怕」，呼籲女性不要為了追求病態美過度減肥，反而損害健康。

Martina來自中國遼寧，經常在抖音分享健身日常，擁有逾70萬粉絲。她看見大S病逝消息，發文分享自身經歷，「追求病態骨感美是你的權利，我只想勸你去珍惜自己的身體。」

Martina身高165公分，當時體重卻不到45公斤，加上歷經新冠肺炎，身體非常虛弱。返回中國前2個月，她突然染上A流，臥床不起、高燒不退，心臟痛到感覺千刀萬剮，沒有任何力氣，真的以為自己要死了，幸好最終挺了過來。

▲▼抖音女神「染流感」險死！　急籲別再這樣做：現在想想都怕。（圖／翻攝@martina0916）

Martina對於大S病逝感到非常惋惜，因為她是一個非常勇敢、有生命力的人，身為知名女星，長年維持身材，也是非常自律的，但這種作法恐怕損害健康，「女人身上的每一斤肉，都是保你命的重要工具。」

Martina呼籲大家珍惜身體，切勿過度減肥，反而失去健康，「現在這個病態的審美就是錯的」，「你得先有健康，你才能考慮別的事情，你才能去讓自己更加幸福」。目前，她的體重也已經回升至50公斤左右，比之前更健康。

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