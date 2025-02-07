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和大S同症狀嫌日醫療貴「瞞發燒離境」　大馬女遊客下機送ICU險送命

▲▼日本疫情,日本病床,日本病房,日本醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞一名女遊客在日本與大S同症狀，嫌日本醫療太貴瞞報發燒離境返家。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／香港01

台灣48歲女星徐熙媛「大S」在日本旅遊期間因流感併發肺炎身亡，令流感問題備受關注。馬來西亞1名女遊客於日本北海道旅遊時，就不幸患上流感引發肺炎，但嫌日本醫院住院費用高昂，竟強行忍受不適缺氧，更以吃藥、敷額頭降溫等方法隱藏發燒症狀，避開海關檢查出境。

女遊客回到馬來西亞後，血氧降至極低，隨即被送進深切治療部救治。她事後得知自己症狀與「大S」相似，慶幸自己逃過一劫。

▲▼ 北海道新千歲機場17日大批乘客等待過安檢，航班受影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道新千歲機場。（圖／達志影像／美聯社）

日本流感肆虐，到當地旅遊要小心注意。馬來西亞《中國報》報導，當地女子秦玉芬於1月4日與家人飛往日本自由行，1月6月於北海道山頂氣管炎發作，本以為是天氣太寒冷導致，惟因為無法購買相關藥物，要入院治療，「我缺氧，需要吸氧氣，我們用手機翻譯卻溝通不了，剛好遇到1位中國翻譯員。我告訴他們我的情況，（院方）只是讓我吸一次氧氣，就一直吊水，但我仍然感到呼吸困難」。

秦玉芬又說，當時其家人一直擔心她出事，「因我一直沒吃東西，只是呼氣，沒吸氣，吃了止痛丸（Panadol），隔日開始嘔吐」。不過雖然病情嚴重，但秦玉芬知道在日本醫院每日住院費用高達1.5萬令吉（約10.6萬元新台幣），且認為治療方式讓她倍感不適，決定返回馬來西亞治療。

她解釋，即使已購買旅遊保險，但在日本緊急住院需要提前支付現金，她擔心金額不足，唯有返回馬來西亞。

為了順利避過海關檢查，秦玉芬躲入廁所，以吃藥、敷額頭等方或努力降溫，直到沒有發燒症狀才匆忙通過海關，「我坐飛機時一直躲在廁所裡，（空姐）有問我，我只是告訴他們我不舒服」。

抵達馬來西亞後，秦玉芬隨即入院治療，當時她血氧已降至極低，需要入住深切治療部（ICU），「因為我的血氧上不回來」。經過5天4夜住院治療，秦玉芬出院後隔離一段時間，目前已康復。

秦玉芬補充，她收到醫院醫療報告，發現其症狀與「大S」相似，慶幸自己逃過一劫，「我覺得自己非常幸運」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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