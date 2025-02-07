高雄碎屍男羈押！見警上門超冷靜　辯「丟舊衣服」冷血供詞曝光

▲林姓婦人騎車載著張男回到張男前鎮住處，跟著進屋後就再未出來。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名71歲的林姓婦人大年初五(2日)騎車出門，未料竟遭73歲的張男殺害後以「菜刀碎屍」並棄屍丟入河中，警方目前撈起的屍塊僅有腳掌、內臟以及部分屍塊，遺體極度不完整。全案覆訊後檢方聲押，今(7日)高雄地院法官審理後，認為張嫌犯行重大，且有滅證可能，裁定羈押禁見。

楠梓分局警方3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。警方獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲友人張男返回其在前鎮區住家，當天傍晚6點多，林婦走進張男住處後就再未外出。

警方發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，懷疑林婦恐在屋內遭到殺害，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並在張男住家中發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，疑似遭到剝皮，且還被魚啃食，難以辨別。

▲警方在河中打撈林婦碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方循線上門尋訪張嫌，張一開門見到警察後反應相當鎮定，並承認死者林婦確實於2日當天來過他家，但推稱林婦「待了半小時就走」；警方存疑，追問如果林婦走了，為何她的機車還停在張男住家樓下？張則一副事不關己地稱「我怎麼會知道她去哪裡？」

事後警方掌握監視器畫面，確認張嫌曾12度進出家門，並帶著可疑物品外出丟棄，疑似是分屍後棄屍，立即將張逮捕訊問，但張嫌態度仍十分沉著冷靜，辯稱「只是將不要的舊衣服拿去丟掉」，矢口否認殺人棄屍。

檢方於張嫌家中發現血液噴濺痕跡，且經鑑識中心比對，河中撈起的碎屍就是林婦遺體，研判張嫌涉有重嫌，漏夜複訊後聲押禁見。

今(7日)高雄地院法官召開羈押庭，認為張嫌雖否認犯行，然依卷內資料可知被告於被害人進入其家中之隔日，多次騎腳踏車手提袋子承裝物品出門，但返家時手中提袋已無物品；且依張家中留有被害人之外套及提袋、家中之血跡與被害人兒子之DNA符合親子遺傳法則、尋獲屍塊之地點與張嫌騎腳踏車前往之地點相符等情節，足認被告涉犯殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大。而張所犯係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有多次出門丟棄物品等行為，可認有湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，應予羈押並禁止接見通信。

▼監視器拍到張嫌多次外出丟棄可疑物品，張嫌辯稱是丟「不要的舊衣服」。（圖／記者許宥孺翻攝）