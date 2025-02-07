21風味館「2款情人節套餐」只賣10天！限時下殺57折起

▲21風味館推出2款情人節套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻情人節商機，連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」推出2款限定套餐組合，有吃得到整隻21香草烤雞的「520愛你情人節餐」，還有雙份心型雞肉排餐的「214情人節雙人餐」，最低可享57折優惠，即日起限時10天開賣。

▲「214情人節雙人餐」狂殺57折。

21風味館即日起至2月16日於全門市推出2款情人節限定套餐，包括「520愛你情人節餐」，內含21香草烤雞、心型雞肉排2入、大份黃金脆薯1份、佛卡夏1份、中杯無糖四季春2杯，特價520元，較原價打出62折折扣；「214情人節雙人餐」內含時蔬雞汁飯2份、心型雞肉排2入及中杯蜂蜜綠茶2杯，特價214元，狂殺57折，提醒TOGO門市不參與此活動。

▲Mister Donut推出情人節限定愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

同樣為迎接情人節，甜甜圈品牌「Mister Donut」也推出2款情人節愛心甜甜圈，「心動美莓」選用心型甜甜圈沾裹草莓可可沾醬，搭配香甜天使鮮奶油內餡，再撒上跳跳糖，最後以優格可可線條點綴；「可愛美莓」同樣以鬆軟愛心甜甜圈為基底，沾附滿滿醇厚可可沾醬，內餡則擠入濃郁可可鮮奶油，最後以莓果跳跳糖、可可線條做搭配，售價皆為60元。

▲甜甜圈棒棒糖也有2款情人節口味。

同步推出情人節限定甜甜圈棒棒糖，「雪花草莓棒棒糖」、「草莓可可棒棒糖」是把經典小波堤整顆分別裹上醇厚可可及酸甜草莓可可沾醬，再撒上草莓碎粒或閃亮雪片，十分可愛，售價皆為39元。

以上4款新品即日起於全門市上市，至2月9日前還可享買5送1或買6送2優惠，提醒須內含1款指定商品才可享優惠，限送39元甜甜圈，各門市數量有限、售完為止。