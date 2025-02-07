15歲少年以為腳踏車被偷！屏東警助尋獲　原來是感冒記錯了

▲屏東警分局歸來派出所警員郭一宏幫徐姓少年找到腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東15歲徐姓少年將腳踏車停放在歸來火車站邊，下午欲返家卻找不到車，以為車子被偷報警，屏東警分局員警獲報趕到，看到少年面色蒼白，疑似身體不適，隨後在他認為停車位置距離10公尺的地方找到，擔心他安全，還協助連絡其母親告知狀況，其母表示少年最近感冒，才會忘記停車位置，感謝警方熱心協助。

屏東警分局歸來派出所警員郭一宏日前接獲民眾報案，稱其腳踏車疑似遭竊，請求警方協助。郭員迅速趕赴現場，發現報案人的15歲徐姓少年，因找不到自己的腳踏車，神情緊張不安，甚至面色蒼白，疑似身體不適。

他表示，外出時將自行車停放在歸來火車站周邊，卻在返家時發現自行車遍尋不著，內心十分緊張，於是郭員先安撫他的情緒，詳細詢問腳踏車的特徵及停放位置，並立即展開協尋。經巡查周邊環境，最終在少年所描述停車地點的前方10公尺處尋獲。少年見愛車失而復得，瞬間破涕為笑，對警方協助，相當感激。

細心的郭員與少年對話過程中，發現少年精神不濟，疑似身體不適，為確保其安全，便主動請少年聯繫其母親報平安，並由員警親自向其母親說明情況。經母親了解後，表示少年近期因感冒身體欠安，可能因此忘記單車停放位置，並對警方的熱心協助深表感謝。

分局長蔡培元提醒，民眾外出務必留意個人物品及交通工具停放位置，避免因一時遺忘造成不必要的恐慌。警方會持續秉持「視民如親」的精神，提供民眾最即時的協助，讓社會更加和諧美好。