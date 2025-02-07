快訊／菜刀分屍丟河中！高雄「恐怖碎屍男」拒吐實　遭羈押禁見

▲73歲張姓男子涉有重嫌，始終閉口拒談案情。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名71歲的林姓婦人大年初五(2日)騎車出門，未料竟遭73歲的張男殺害後碎屍並棄置河中，警方目前撈起的屍塊僅有腳掌、內臟以及部分屍塊，遺體極度不完整。張嫌遭警方帶回偵訊後，始終閉口拒談案情、堅不吐實，檢方複訊後認為其涉嫌重大，因此將其聲押。高雄地院法官今上午開庭審理後，裁定張嫌羈押禁見。

楠梓分局警方3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。警方獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲友人張男返回其在前鎮區住家，當天傍晚6點多，林婦走進張男住處後就再未外出。

警方發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，懷疑林婦恐在屋內遭到殺害，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並在張男住家中發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到張嫌持菜刀分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，且還被魚啃食，難以辨別；經鑑識中心進行DNA比對後，確認撈起的屍塊均為林婦所有。

全案經檢方漏夜偵訊後，張始終閉口拒談案情，檢方認為其涉嫌重大，依殺人罪嫌向法院聲押。據悉，張男曾有前科，並遭軍法判處無期徒刑，後獲得假釋，未料又再涉嫌殺人碎屍案。