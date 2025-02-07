疑碎屍案第二被害者最後身影曝　左營婦失蹤3周連過年也沒回家

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名71歲林姓婦人大年初五與家人失聯，昨(6日)尋獲時卻已遭到73歲張姓男子恐怖肢解並棄屍河渠，檢警在張男家中採撿到其他人的血液樣本，不排除有第2人受害。而在左營，也有一名74歲張姓婦人在1月14日由女兒陪同就醫後就失蹤至今，警方調閱監視器，追查到她在1月17日最後出現於三民公園，警方將採樣張婦女兒的口腔DNA與無名屍資料庫鑑定比對，另也不排除與碎屍案相關。

▲高雄發生恐怖碎屍案，張嫌住家採獲其他人血液樣本，不排除有第二人受害。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾姓男子到左營分局報案，指稱74歲媽媽平日獨居，1月14日妹妹將媽媽帶往醫院就診手術，當日又將媽媽載回左營住家後，就再也沒見過媽媽，尤其小年夜(1月27日)後就不曾返家，因此報案協尋。

由於母親遲遲無音訊，曾姓男子的妹妹在於2月1日又再次報案，警方將此案提升為緊急協尋，警方根據家屬提供線索，指稱失蹤的74張姓婦人名下無車，不會騎機車、單車，平日以捷運代步，並時常去三民公園運動、找朋友聊天泡茶。

▲▼左營一名張姓婦人失蹤3周，1月17下午出現在三民公園後便無音訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現張姓婦人與女兒分開後，17日中午12點多曾出現在捷運後驛站附近，並步行至三民公園，下午1點多，畫面拍下張婦遠遠走過公園的身影，隨後便不知去向，而張婦最後身影和張姓嫌犯的住家僅距離三百公尺，不排除張婦的失蹤也與張男有關。

由於張婦家人報案時，未提及她的交友狀況，與碎屍案張嫌是否相識，為求謹慎，警方仍在查證中。警方目前採取曾姓女子的口腔DNA檢體，送鑑識中心與無名屍資料庫進行比對，雖然在三民公園暫未發現碎屍案張姓嫌犯的身影，但仍持續過濾監視畫面，也不排除案情可能相關，將擴大調閱並保留張嫌住家周邊監視器，進一步確認相關時間點以釐清案情。