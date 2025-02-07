碎屍案疑有第2被害人…兇嫌家採到「其他血液樣本」！左營婦失蹤3周

▲楠梓分屍案，高雄婦人失蹤一夜未歸，尋獲時已被分屍。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄日前發生殺人碎屍案！一名71歲林姓婦人大年初五出門卻就此失聯，警方循線查出73歲張男。而左營有另一名失蹤3星期的張姓婦人，最後身影就出現在張男家附近，加上檢警在張男家中找到其他人的血液樣本，目前正在採樣左營婦家屬與張男家中的血液比對中。

高雄警方3日上午接獲林婦的兒子報案，表示林婦2日下午5時05分從住家騎車外出後，便消失無蹤，手機也無法撥通，焦急不已只好報警處理。警方獲報後調閱附近監視器畫面發現，林婦曾載著73歲張男返回張位於前鎮區的住家，當晚6時許，林婦走進張男住處後就沒有再外出。

而張男3日清晨6時至10時之間，12度進出家門，還曾5度攜帶可疑物品外出丟棄，懷疑林婦遭其殺害棄屍，隨即報警高雄地檢署指揮偵辦。檢警在張男家中發現大量血液噴濺痕跡，6日在前鎮5號船尋獲林婦的腳掌、內臟及軀幹極度不完整的屍塊，林婦疑似遭剝皮，遺體難以辨識。

▲林婦失蹤多日慘遭碎屍。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

鑑識中心進一步比對發現，該屍塊確實為林婦，檢方認為張男涉嫌重大，依照殺人罪嫌將其聲押。除此之外，檢警在張男家中採集到「其他人」的血液樣本，疑似有第二名被害人。

而左營區有一名70多歲張姓婦人1月中旬外出後，便沒有外出，至今已失蹤3周，最後身影曾出現在涉嫌殺害林婦的張男家附近。檢方目前正採集左營婦人家屬血液，要與張男家中採到的其他血液樣本進行比對，確認兩者關聯。