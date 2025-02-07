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耀群科技家庭日變4死22傷悲劇　遊覽車司機疲勞駕駛+超速判刑定讞

▲▼ 雲林國道3號南下264公里處遊覽車與自小客車發生車禍 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲耀群科技員工家庭日租用的遊覽車，2023年間在國道上發生嚴重車禍 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

耀群科技公司2023年10月間舉辦員工家庭日活動，搭乘多部遊覽車前往雲林劍湖山，其中一部遊覽車在國道三號與另一部自用小客車連續擦撞，造成遊覽車上2死22傷、自小客車上2死的慘劇。經過調查後，發現是遊覽車司機陳文貴疲勞駕駛又超速釀禍。最高法院審理後，將陳男判刑3年6月定讞。

本案發生於2023年10月21日，耀群科技公司租用的3部遊覽車由新竹出發，要前往雲林劍湖山世界舉辦員工家庭日，但其中1部由陳男駕駛的遊覽車，在國道三號南下263.7公里處，發生連續擦撞，導致意外發生。

當時遊覽車超速行駛且從外側車道往內側車道偏行，此時正好有李姓駕駛的自用小客車同方向沿內側車道行駛而來，遊覽車先擦撞李男車輛後持續偏行撞擊內側車道護欄，再往右偏行撞擊同方向沿外側車道，由陳姓駕駛的自用小客車。結果陳姓駕駛與坐在副駕的妻子，以及坐在遊覽車最後一排的48歲母親、12歲兒子也不幸身亡，全車還有22人受傷。

經過調查後，檢警認為陳男前一晚凌晨1點才上床入睡、4點半就起床開車，睡眠不足；另外當持遊覽車車速超過時速120公里，嚴重超速。可見遊覽車駕駛陳男有嚴重過失，因此依照「過失致人於死罪」嫌提起公訴。

法院審理後，一審雲林地院認定「被告駕駛前一天睡眠並不充分，有睡眠不足、精神不濟及恍惚的情形，更應該謹慎駕駛，甚至拒絕駕駛，但被告仍執意出勤，且不時有超過每小時120公里，甚至到達、逼近每小時130公里的超速狀況，認為被告確實嚴重違反遵守交通法規的義務，造成重大的危險及損害。」考量陳男雖然自首，但他也有多次違規紀錄，再加上他僅與部分被害人達成和解，因此判處有期徒刑3年6月。

案件上訴二審後，高等法院台南分院駁回上訴、維持原判，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，全案定讞。

▼遊覽車撞擊力道猛烈，造成車輛嚴重毀損，4人因此罹難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林國道3號南下264公里處遊覽車與自小客車發生車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林國道3號南下264公里處遊覽車與自小客車發生車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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