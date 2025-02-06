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北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

▲▼下周二中小學即將開學，面對流感高峰，北市教育局提醒親師生做好健康防護三道防線。（圖／北市教育局提供）

▲中小學即將開學，面對流感高峰，北市教育局要求校方在開學前完成校園環境消毒。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國內處於流感流行高峰，面對下周二（11日）國內中小學即將開學，台北市教育局今（6日）表示，目前學生流感疫苗接種率為64.6％，為降低流感群聚事件發生，提醒親師生做好健康防護三道防線，包括建立良好衛生習慣，搭乘大眾運輸或人潮密集場合務必佩戴口罩，並透過健康生活防護提升免疫力，也會要求校方在開學前完成校園環境消毒。

藝人大S因流感併發肺炎猝逝，加上目前國內處於流感流行高峰，面對下周二中小學將全面開學，不少家長擔心學校成為流感群聚的新熱點。北市教育局則在今天表示，在開學前對健康防護再升級，做好三道防線，不怕病毒來。

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北市教育局表示，隨著開學日即將到來，提醒所有學生與家長們，務必做好勤洗手、戴口罩等健康防護，教育局會要求學校在開學前完成校園環境消毒，提供孩子們安全安心的學習環境。而寒假期間是外出旅遊的旺季，考量國內正值流感流行期且開學在即，學校為團體生活，學生易成為流感病毒高傳播風險族群。

為降低流感群聚事件發生，教育局提醒親師生，做好健康防護三道防線，首先是清潔防護，建立良好衛生習慣，養成勤洗手、常消毒等習慣，家中與學校應保持空氣流通，定期清潔桌椅與學用品；其次是做好呼吸道防護，搭乘大眾運輸或人潮密集的場合，務必佩戴口罩，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或衣袖遮住口鼻，避免飛沫傳播；第三則是做好健康生活防護，適度運動、充分睡眠及均衡飲食，提升免疫力。

▲▼下周二中小學即將開學，面對流感高峰，北市教育局提醒親師生做好健康防護三道防線。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局提醒親師生做好健康防護三道防線。（圖／北市教育局提供）

北市教育局補充說明，截至2月3日為止，北市113學年度共有17萬8551名學生接種流感疫苗，接種率為64.6％。教育局呼籲親師生都應落實「生病不上課、不上班」原則，若有發燒、咳嗽或身體不適，請儘速就醫並建議在家休息5日，若5日內實有到校需求，須退燒至少滿24小時才能返回上課，並配合佩戴口罩直至相關症狀解除滿24小時為止。

教育局提醒，若感染流感時要注意有無危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，如已出現危險徵兆，應儘速至大醫院就診，掌握治療的黃金時間。

▲▼下周二中小學即將開學，面對流感高峰，北市教育局提醒親師生做好健康防護三道防線。（圖／北市教育局提供）

▲下周二中小學即將開學，北市教育局表示，會要求學校於開學前完成校園環境消毒。（圖／北市教育局提供）

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