陳世凱奪內閣好感度第一　交長獲讚「拆彈專家」：續推人本交通

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

《網路溫度計DailyView》盤點今年1月前10大內閣成員網路聲量，交通部長陳世凱再度奪下好感度第一名，受惠春節疏運、突發事件迅速應變得宜，讓「拆彈專家」陳世凱穩居好感度冠軍。對此，陳世凱表示，施政好不好由民眾打分數，但將續推人本交通、完整大眾運輸路網，交通改革不會停止。

《網路溫度計DailyView》發布1月份內閣成員網路聲量與好感度排名，根據分析，交通部長陳世凱因春節疏運表現亮眼，加上多起突發事件應對得宜，獲得網友高度好感奪下冠軍。

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再度拿下好感度冠軍，陳世凱面對突發事件迅速應對，展現的危機處理和拆彈能力助攻不少。去年12月地中海榮耀號在沖繩故障，導致有近2000名台灣旅客滯留沖繩，陳世凱立即指示民航局與日方協調加開班機，成功在48小時內將所有旅客順利載回台灣。

去年11月中華隊奪下世界棒球冠軍，返國時卻在機場管制區遇上「黃巾之亂」，采盟董事長古素琴帶領員工「亂入」，采盟一群黃衣人全擠到C位與副總統蕭美琴、中華隊選手合影，讓中華隊成陪襯和廣告道具，引發眾怒。陳世凱隨即出手要求相關單位檢討，並對采盟開罰100萬元，果斷拆彈讓爭議迅速落幕。

除拆解危機不手軟外，接地氣讓陳世凱施政有感，去年12月開幕的郵政博物館台中館因假日休館，被網友猛酸「不如廢館」，在陳世凱要求下，郵政博物館也立刻調整為周末及國定假日開放。

此外，今年春節疏運方面，交通部推出「運具聯盟」，讓高鐵因地震深陷延誤困境時，台鐵列車增停雙鐵共構站，協助紓解人潮，今年春節更祭出國道客運6折「打到骨折」最殺優惠，陳世凱更親自搭乘客運，帶頭宣導大眾運輸和國道客運優惠，帶動一波旅客，國道客運今年春節運量也提升3成。

針對再度拿下網路聲量好感度冠軍，陳世凱則表示，這份肯定應歸功所有「交通隊」成員，許多同仁不眠不休替國人服務，春節期間返鄉人潮多，但疏運量能不減，並把每位民眾都送回家鄉。至於他做得好不好，只能由民眾來打分數。

陳世凱強調，未來將會持續堅守崗位，推動人本交通、完整全國大眾運輸路網，交通改革不會停止。