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台鐵票價可漲26.8%「沒一次到位」　消基會提3個KPI才能再漲

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵董事會通過票價調漲方案。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵董事會通過凍漲30年的台鐵票價可漲26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，後續還須經交通部審查並報行政院，最快今年上半年有機會上路。消基會表示，該漲幅還算合理，沒有一次漲到位，還可以接受，台鐵應設準點率、服務品質和安全等KPI，達到後才可再次檢討票價。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，台鐵票價30年沒有調整，這樣調整雖然是必要的，但要如何調整很重要，今天台鐵董事會通過的方案，看起來像是階段性調漲，並沒有完全反映票價運價，畢竟要考慮跟其他運具競爭性，要跟高鐵競爭，長程不能調漲太高，都會區則要跟捷運和公車競爭，也要考慮漲幅民眾是否可以接受。

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李克聰表示，目前台鐵董事會通過的漲幅，沒有一次調到位，僅調整一部分，「這樣的漲幅看起來還是比較低，仍算合理，從民眾角度來看還可以接受，消基會不希望一次調太高。」

由於台鐵也規劃比照高鐵定期檢討票價，研擬每2年依照物價和成本檢討一次票價，李克聰表示，消基會希望台鐵調整票價後，應該設下3個KPI，包括提高準點率和可靠性，減少誤點；提升服務品質並定期對旅客做滿意度調查並檢視服務是否符合民眾需求；第三則是安全性。這3個KPI達到後，才能每兩年自動檢討票價。

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