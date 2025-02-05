交通部最快本月審查台鐵票價調漲　陳世凱：上半年有機會上路

▲交通部長陳世凱。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價要漲了，台鐵公司董事會今(5日)通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，後續將提報交通部交通費率委員會審議，並報行政院核定，交通部長陳世凱表示，本月將啟動審議，有機會今年上半年上路。

交通部長陳世凱表示，尊重台鐵公司治理，台鐵董事會通過票價方案，之後會送到交通部交通費率審議委員會，也會著手審議，票價調整將提升台鐵未來服務品質跟旅客安全。

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陳世凱說明，交通部交通費率委員會這個月會啟動，依照程序，2月有機會召開會議審議，之後還要送到行政院，行政院核定時間沒有把握，但今年上半年有機會上路實施新票價。

此外，陳世凱強調，台鐵票價調整對通勤族不會有太大影響，交通部政策希望推廣公共運輸，票價雖然調整，但對通勤族影響降到最低，通勤族有TPASS通勤月票，比較不會造成影響，另台鐵提出常客優惠方案，時常搭乘台鐵的旅客加入APP會員會有優惠方案，票價調整後影響相對少。

至於對台鐵TPASS的補貼可能因票價調漲增加，陳世凱指出，目前還沒估算要補貼台鐵多少，但確實會讓TPASS公務預算增加。