嘉義地檢校園反詐　提醒3要訣：冷靜思考、不輕信、不匯款

▲▼ 嘉義地檢署攜志工守護中老年人財產安全 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為響應國際志工日並加強中老年人對詐騙的防範意識，日前於嘉義市港坪國小設攤舉辦防詐宣導活動，活動以「守護長輩財產安全、攜手遠離詐騙陷阱」為主題，結合互動遊戲、案例分享與有獎問答，現場氣氛熱烈。

活動中，嘉義地檢署觀護人劉虹君以實際案例講解常見詐騙手法，如假冒親友詐騙、假投資詐騙及假檢警詐騙，並強調辨識詐騙的三大要訣：「冷靜思考、不輕信、絕不匯款」。此外，也積極引導參與者體驗「防詐劇場」與「反詐答題區」，寓教於樂地幫助中老年人強化應對能力。

一位參與活動的年長志工表示，曾接到自稱檢察官的電話，聲稱其個人銀行帳戶涉案，要求匯款「證明清白」，幸虧事前參加過防詐宣導，臨危不亂，立即聯繫家人確認，成功避免財產損失。

為吸引更多民眾參與，活動現場設置了防詐問答挑戰，參與者踴躍搶答，爭取精美小禮品。問題內容涵蓋各類常見詐騙手法，現場不僅氣氛輕鬆活潑，更有效鞏固民眾的防詐知識。

嘉義地檢署提醒，詐騙集團常利用長輩擔心家人或害怕官司纏身的心理，以話術要求匯款，請大家務必保持警覺，不輕信來路不明的電話。今日在國際志工日的活動宣導防詐知能，與會民眾熱情響應，讓政府的防詐工作更有溫度，並希望藉此活動加強中老年人的防詐能力，讓每一位長者都能遠離詐騙威脅。