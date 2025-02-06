快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出

▲遠東纖維廠爆炸，新竹縣政府發布空品通報。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃資真／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分發生火警！初判疑因道生油外洩引發爆炸，造成2人死亡、14人受傷，空中飄散異味，稍早新竹縣政府發布空品通報，指受影響區域包括竹縣竹北市東興里、十興里、鹿場里、斗崙里，新竹市北區、香山區等區域。

新竹縣政府通報提醒，位於下風處區域本縣及新竹市之民眾朋友，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩；敏感族群請多加注意防護。