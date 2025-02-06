涉東港安泰醫院9死火警案500萬交保　蘇清泉：感謝屏檢用心

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦屏東縣東港安泰醫院火災意外案件，持續就相關事證進行調查、釐清責任，專案小組承辦檢察官5日以被告身份傳喚安泰醫院前院長蘇清泉、總務長蘇威菘後，認蘇清泉涉案情節重大諭知500萬元交保，蘇威菘300萬元交保。蘇清泉今(6)日參加國民黨屏東縣黨部新春團拜時對此表示，「感謝屏縣府幫忙、地檢署用心」；被問到是否感到委屈，他未做回答。

▲蘇清泉簡短回應被交保一事。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏檢表示，偵辦安泰醫院火災案，訊後認被告蘇清泉涉犯刑法第276條過失致死罪、及建築法第91條第2項有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，犯罪嫌疑重大，由承辦檢察官諭知交保500萬元；被告蘇威菘涉犯刑法第276條過失致死罪，交保300萬元。

屏檢偵辦造成嚴重傷亡之東港安泰醫院火災意外，涉及專業鑑識及採證，專案小組將持續調查相關事證，儘速釐清事實及責任歸屬。

蘇清泉今早參加國民黨屏東縣黨部新春團拜，針對媒體詢問被交保一事，他以「感謝屏東縣政府幫忙，感謝屏東地檢署的用心，現在案件還在偵辦中，不方便講相關訊息」回應。

蘇清泉說，「跟大家報告，蘇清泉跟醫療團隊是救人、照顧病人的職業，醫院要重新站起來，大家都很努力，安泰在屏南扮演重度責任醫院角色，我們一定會持續努力。」

蘇清泉指出，發生這種複合性的重大天災，衛生福利部災害小組來了3次評核，做了3個結論；第1個是醫護人員盡心盡力、救治病人，那時候醫院斷電，醫護人員背病人下樓，那時是斷電，表現可圈可點，第2個是非戰之罪，第3個是有一些動線、材料要馬上改進，醫院有遵循這個方向一直努力改善，希望大家給予支持。「我身為心臟外科醫生，這是我一輩子的職業，不管我擔任何種角色，這也是我一生的志業。」