高雄女遭殺害！分屍前最後身影曝　疑魚群啃噬...僅剩腳掌、內臟

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名71歲婦人在大年初五(2日)騎乘機車出門，當日沒有回家，兒子隔天上午緊急報警，警方啟動協尋並調閱監視器，發現婦人載著一名張姓男子到前鎮區後便失蹤。警方當晚找到張姓男子，但他表示不知情，警方持續尋找跡證，懷疑張男恐已殺害婦人，5日晚間持拘票逮捕張男，今日更在前鎮區一處水溝內尋獲婦人的屍塊，全案依殺人罪嫌偵辦中。

▲高雄婦人騎乘機車載著張姓友人出門，一夜未歸。（圖／記者許宥孺翻攝）

楠梓分局3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。

▲婦人騎乘機車出門後失聯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲的張姓男子出現在前鎮區，但隨後失去行蹤。警方為求慎重，針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，組成專案小組追查婦人下落。

警方持續調閱監視器，發現婦人2日下午6點多，進入張姓男子於前鎮區住處後便沒有外出，經科技偵查比對影像，發現張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，懷疑婦人於張男住處內被殺害，立即報警高雄地檢署指揮偵辦。

5日晚間8點多，專案小組持搜索票，前往張男於前鎮區住處旁將他逮捕到案，警方進入屋內時，發現有多處血跡噴濺痕跡，認為張男涉嫌重大，全案將依殺人罪嫌高雄地檢署偵辦並聲請羈押。

▲警方在前鎮區一處水溝，發現婦人的殘肢碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲婦人疑似遭「碎屍」，屍塊相當不完整，警方仍持續打撈。（圖／記者許宥孺翻攝）

據悉，婦人與張姓男子為朋友關係，至於為何原因痛下殺手，警方仍正釐清中。專案小組今日循線，在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，不排除嫌犯將婦人「碎屍」，或遭魚啃噬，目前仍持續打撈中。