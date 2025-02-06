新春第一砲！人夫告白小三：每天陪妳雞雞一直動　正宮見床照怒了

▲台中人夫偷吃導致家庭破裂，追回正宮後仍繼續和小三上床，遭正宮告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名客運司機阿雄(化名)偷吃小三，將小三肚子搞大後，逼正宮離婚遭拒，小三隨後墮胎，阿雄也經常離家不回，導致正宮心冷離婚，過了11年阿雄又挽回正宮，沒想到和正宮再婚僅維持1年，阿雄又提出離婚，正宮才發現阿雄和小三一直沒斷，兩人還爽訂元旦飯店房間表示「抱著妳會比較激動啦」、「新春第一砲」，正宮怒將阿雄和小三告上法院。台中地院審理，判定兩人侵害配偶權，要賠50萬元。兩人上訴遭駁回。

正宮指出，她和阿雄結婚多年，婚後育有2子，原本以為生活幸福美滿，卻發現阿雄偷吃小三，兩人不僅經常約會、互傳曖昧訊息，甚至在小三懷有阿雄的孩子後，還一起逼她離婚，經她拒絕後，小三隨即墮胎，阿雄從此經常離家、棄兒女不顧，讓她相當心灰意冷，於2011年和阿雄離婚。

正宮指出，她在阿雄苦苦哀求挽回下，和阿雄又在2022年7月底再婚，沒想到婚姻僅維持1年多，阿雄又想離婚了，她查詢阿雄手機後，驚覺阿雄仍繼續和小三見面連絡，而小三除了慫恿阿雄離婚、離家出走、不要回家，還主動聯繫拜託她「成全」兩人，讓她相當心碎，提告對兩人求償80萬。

正宮也提出阿雄和小三的訊息對話，包含「明天可能妳要先去買藍色小藥丸，順便買超薄0.0幾的套子」、「我更喜歡妳的熱情溫柔，我最喜歡妳對我的方式...想到要抱妳就睡不著了」、「不只禮拜六，每天都想陪妳餒...抱著妳會比較激動啦，雞雞一直動...」、「新春第一砲」，此外，兩人還於2023年元旦訂飯店、同遊谷關，並有小三穿著黑蕾絲肩帶袒胸上衣，和阿雄夫一起躺在飯店床上的合照。

台中地院審理，法官檢視相關證據後，認為阿雄和小三於2003年相識並交往，至今已約20年，期間因小三懷孕導致正宮離婚，而後小三明知阿雄與正宮再婚，仍繼續和人夫發生性關係，已侵害配偶權，判兩人連帶賠償50萬元。阿雄和小三上訴遭駁回，可上訴。