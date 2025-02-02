在家洩慾完「老公就去找婆婆」！她忍6年崩潰　網傻：不單純

▲老公洩慾完，就說要去找婆婆聊天。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我也忍5至6年了！」一名人妻透露，行房10次有8次，老公穿上褲子就說要去找婆婆聊天，丟下原PO母子三人就離家了，直到晚上10點多才回來，讓原PO忍無可忍。文章曝光後，網友紛紛驚呼不單純，「感覺他娶妳只是為傳宗接代和洩慾而已，他有戀母情節，離婚最好」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》表示，老公並非獨子，還另有3個兄弟姊妹，但婆婆特別喜歡找老公聊天，以及要幫她按摩，然而令原PO難以接受的是，常常兩人行完房，老公就要去找婆婆聊天，「幾乎10次有8次都這樣，讓我嚴重覺得我只是個洩欲的工具！」

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原PO說，已經忍了5至6年了，「每每做完那件事褲子穿著就說，妳睡吧！我去看一下我媽。」更何況家裡還有孩子要照顧，殊不知老公總是雙手一攤就離家，晚上8點出門，直到10點半才回家。

原PO不禁質疑，老公是否把她當女傭對待，「離婚你又不要，要你就全心全意晚上乾脆陪婆婆睡覺你也不要」，氣得原PO已認無可忍，「不知道嫁給你...我到底算什麼？」

底下網友紛紛搖頭回應，「感覺他娶妳只是為傳宗接代和洩慾而已，他有戀母情節，離婚最好」、「以前我先生也是這樣！超愛『他媽的』」、「這不單純了，戀母情結」、「結婚後都變得愛媽媽了，是沒斷奶嗎」、「你怎麼不會有好奇心老公跟婆婆在聊什麼」、「媽寶沒有辦法改變他，要不妳分房和孩子們睡，不要配合他的生理需求」。