帶工程師男友見家長！她曝「唯一缺點」怕戳笑爸媽：愛上就認了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友交往1年，計畫下個月帶對方跟家人吃飯，她透露，男友職業是工程師，身高173公分，會做菜也會做家務，除了「頂上稀疏」，對她來說沒有其他缺點；但同時她也不禁擔心，爸媽看到時會在意。

女網友在Dcard發文提到，「跟男友交往快1年了，他個性溫和、體貼，從沒跟我或他人吵過架，還上得了廳堂入得了廚房，家務從沒和我吵，洗碗找洗碗機，洗衣找洗脫烘，對方家人也都積極和我互動，深怕我被他欺負。」

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原PO接著表示，男友是工程師，目前也積極考慮創業，「他身高173公分，而我也才153公分；身材就是普普通通，有點肚子，不過肚子我也有，他不在意我的，我就不在意他的；但重點來了，早在交往前就知道他頂上稀疏，這是家族遺傳，27歲已頂上空空，說不在意實在是自欺欺人，不過既然愛上我也認了，想想沒有老後外貌落差的問題，也覺得挺不錯。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

然而，她話鋒一轉，透露下個月會帶男友跟爸媽吃飯，「我家人可能比我還在意他的頭頂，曾提議如果他要剃光，我會高高興興地幫忙，他欣然接受了，但表示現在還不是時候，畢竟是他的頭，他開心就行，只是他可能得承受，我爸看著他的頭頂笑出來的風險，我也滿擔心我爸會很不解，怎麼選一個年紀輕輕頂上比他還涼的。」

對此，網友們紛紛回應，「雞湯老話一句，十禿九富」、「這麼好的男生，要不是禿了，妳也留不住他。凡事都是有得有失，沒有既要又要的」、「我老公也禿，但我覺得他超可愛，只能說相處久了行為大於外表」、「在一起舒服開心無壓力最重要」、「如果他會介意，可以考慮植髮，但如果他不想也不介意，那就要妳去跟家人好好溝通，保護他了」。

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