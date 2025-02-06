李文忠因「與女同仁過從甚密」請辭？　老婆：攻擊者看不起我啊！

▲國防安全研究院執行長李文忠因健康因素請辭。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院執行長李文忠近日突然以健康因素請辭獲准，他的老婆陳德愉透過社群媒體證實，前幾天健康檢查交出不及格報告，醫生要求立即裝支架。不過，仍然有不少「與女同仁過從甚密」的耳語，陳德愉再次發文表示，這些攻擊的人不了解李文忠的為人，不知道他心中只有國防與政治，「這些攻擊者又看不起我啊！」

李文忠近日突然以健康因素請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理；而國防院暫不就人事議題做評論。

在消息傳出後，有媒體指稱，近日有國防院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠，而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況；也有媒體指出，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度，甚至「女同仁過從甚密」。

對此，李文忠的老婆陳德愉5日晚間透過社群媒體表示，很感謝各位好友的關心，自李文忠至國防院以來，戮力從公廢寢不忘食，每夜香菸伴公文至凌晨。2024年底一場感冒至今年農曆年還不癒，前幾天至醫院做健檢，結果交出不及格的報告。

陳德愉表示，醫生要求李文忠立即裝支架、改善生活作息、並且戒菸，不然很快就見不到他了，「所以，我也不得不叫文忠停一停了」。她說，很感謝長官的體諒與同仁們的承擔協助，讓李文忠可以去修復身體，會立即去動手術，她也會督促戒菸，養成健康的生活方式，希望能夠再度拾回健康的身體。

不過，在發文證實李文忠身體狀況不佳後，仍有「與女同仁過從甚密」的耳語。陳德愉6日又公開發文表示，那些以「與女同仁過從甚密」來攻擊李文忠的人，是不了解李文忠的為人，跟他不熟，不知道李文忠心中只有國防和政治，「然後這些攻擊者又看不起我啊！」不過，此篇貼文上午已經刪除。