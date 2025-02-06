　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

網搜小組／劉維榛報導

大S過年赴日本旅遊，因流感併發肺炎猝逝，她的骨灰已回到家中，小S也證實，不會替姊姊舉辦告別式。據悉，骨灰罈將會永遠放在家中，原因是小S想要每天看到姊姊，不要讓大S孤伶伶地放在靈骨塔。對此，一名網友直言，也贊同把骨灰罈放家中，不僅弔唁方便又能隨時看親人，該話題引發熱議。

一名網友在PTT表示，看到小S想把大S骨灰罈放在家中的決定，也符合原PO對於親人過世後想要的做法，「這樣憑弔懷念不是最方便嗎？」「說實在放自己家，想怎麼裝飾哪個存放的地方，不用侷限在靈骨塔那小小一格，不是很好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO印象中，骨灰罈放家裡的做法也曾被拿出來討論過，無奈卻被一堆民俗禁忌勸退，像是「親人會放不下、沒法專心跟佛祖修行、不會投胎、影響家裡氣場」等。

對此，原PO好奇大家的看法，「到底骨灰罈放家裡會怎樣嗎？如果自己根本不介意的話，有沒有八卦？」

文章曝光後，一派網友完全不介意，「很多人寵物的骨灰也放在家裡」、「自己家人是有什麼好忌諱的，寵物圓滿之後我也是帶他回家，有天再相見」、「我倒覺得放家裡好上香，住家裡也較舒服吧」、「光頭也想要的話，可以拿一部分骨灰去韓國呀，反正骨灰又不是不能分割，我家的狗還埋在我家的後院裡呢，在上面我們種了一棵樹」、「都自己家人有啥好忌諱的」、「外國人還有骨灰做成人造鑽石配戴身上的」、「外國人也沒拜祖先牌位不就絕種了」、「我覺得做成珠寶放在家裡更好」、「我的貓骨頭也放在家，沒有磨成粉」、「就信者恆信，不信者不信，也是有人做成項鍊、戒指戴在身上」。

但另一派人直言，受限長輩傳統觀念與風水上的禁忌，「風水、信仰、陰陽宅，看你信多少」、「民間習俗，活人住陽宅、死人住陰宅，當然所有規矩都是人訂的，你也可以打破這個規則」、「看信不信風水吧」、「至少在我家是不可能這樣做的，因為跟我父母同輩的長輩還健在，會被唸到死」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
精舍殺人恐怖手法曝！　她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡
營養午餐司機毒駕！公園嗨吸海洛因　騎士遭撞拖行慘死
快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出
剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」
遠東紡織廠2死14傷！楊文科「非常嚴重」　初判起因曝
82萬股民嗨翻！　00940填息達陣
799元起！虎航全航線優惠開搶　只限今天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025台灣燈會搭機捷最佳選擇　桃園市民卡與一日票享優惠

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

2025台灣燈會搭機捷最佳選擇　桃園市民卡與一日票享優惠

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

2025台灣燈會搭機捷最佳選擇　桃園市民卡與一日票享優惠

台男拜泰國四面佛「中樂透百萬大獎」！　買100顆豬頭還願

一種上班族易胖！見答案網嗨笑「怪我太認真」：該減肥了

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸！拌了酥脆餅乾、新鮮藍莓

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億

認了未申報美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

明晚恐剩3℃　寒流要來了

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

哪種行為最沒家教　1舉動最多人點名

快訊／7縣市有感！07：38台南規模4.1地震　最大震度4級

大胸妹繳不出房租　「帥房東提肉償」對話露骨

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

更多熱門

相關新聞

媒體蜂湧至大S家好友難過沒收到消息弔唁」

媒體蜂湧至大S家好友難過沒收到消息弔唁」

知名藝人大S與家人旅遊，在日本因流感併發肺炎病逝，震驚國內外，如今她骨灰已經存放家中，讓各界不勝唏噓，但今天各家媒體蜂擁而至她信義區豪宅外守候，S家仍是沒有什麼動靜，好友難過表示，到現在都沒有收到可以弔唁大S的消息，大家都很難過，真的無法接受她離去的事實。

2NE1 Dara痛心哀悼大S！最愛台《流星花園》

2NE1 Dara痛心哀悼大S！最愛台《流星花園》

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

「20天前PO文」籲打流感疫苗　醫被說危言聳聽：很痛很痛

「20天前PO文」籲打流感疫苗　醫被說危言聳聽：很痛很痛

關鍵字：

大S小S骨灰罈猝逝家中流感

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面