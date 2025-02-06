傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）



網搜小組／劉維榛報導

大S過年赴日本旅遊，因流感併發肺炎猝逝，她的骨灰已回到家中，小S也證實，不會替姊姊舉辦告別式。據悉，骨灰罈將會永遠放在家中，原因是小S想要每天看到姊姊，不要讓大S孤伶伶地放在靈骨塔。對此，一名網友直言，也贊同把骨灰罈放家中，不僅弔唁方便又能隨時看親人，該話題引發熱議。

一名網友在PTT表示，看到小S想把大S骨灰罈放在家中的決定，也符合原PO對於親人過世後想要的做法，「這樣憑弔懷念不是最方便嗎？」「說實在放自己家，想怎麼裝飾哪個存放的地方，不用侷限在靈骨塔那小小一格，不是很好嗎？」

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原PO印象中，骨灰罈放家裡的做法也曾被拿出來討論過，無奈卻被一堆民俗禁忌勸退，像是「親人會放不下、沒法專心跟佛祖修行、不會投胎、影響家裡氣場」等。

對此，原PO好奇大家的看法，「到底骨灰罈放家裡會怎樣嗎？如果自己根本不介意的話，有沒有八卦？」

文章曝光後，一派網友完全不介意，「很多人寵物的骨灰也放在家裡」、「自己家人是有什麼好忌諱的，寵物圓滿之後我也是帶他回家，有天再相見」、「我倒覺得放家裡好上香，住家裡也較舒服吧」、「光頭也想要的話，可以拿一部分骨灰去韓國呀，反正骨灰又不是不能分割，我家的狗還埋在我家的後院裡呢，在上面我們種了一棵樹」、「都自己家人有啥好忌諱的」、「外國人還有骨灰做成人造鑽石配戴身上的」、「外國人也沒拜祖先牌位不就絕種了」、「我覺得做成珠寶放在家裡更好」、「我的貓骨頭也放在家，沒有磨成粉」、「就信者恆信，不信者不信，也是有人做成項鍊、戒指戴在身上」。

但另一派人直言，受限長輩傳統觀念與風水上的禁忌，「風水、信仰、陰陽宅，看你信多少」、「民間習俗，活人住陽宅、死人住陰宅，當然所有規矩都是人訂的，你也可以打破這個規則」、「看信不信風水吧」、「至少在我家是不可能這樣做的，因為跟我父母同輩的長輩還健在，會被唸到死」。