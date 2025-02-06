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大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

▲汪小菲聽聞大S過世神情憔悴。（圖／翻攝自微博）

▲大S在日本病逝，前夫汪小菲緊急來台。（合成圖／資料照、桃園機場記者聯誼會提供）

記者陳俊宏／綜合報導

女星大S徐熙媛染流感併發肺炎逝世，身後留下的龐大遺產，及兩名未成年子女的監護權歸屬，也成為焦點。對此，律師林智群表示，相關遺產3分之2可能被汪小菲透過親權掌握；此外，小孩被汪小菲帶去中國是可能的。

林智群在臉書說，大S去世後的相關法律問題，第一，小孩親權歸父親汪先生，繼父具俊曄還沒收養，只是姻親，雖然小孩祖母可以主張「變動最小原則」、「未成年子女意願」，爭取變更親權，試圖把小孩留在台灣。

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林智群表示，但祖母順位比不過父親，小孩被父親汪先生帶去中國是可能的，除非汪先生同意退讓。

林智群指出，第二，除非有遺囑，遺產由兩個小孩跟具先生各3分之1；但因兩個小孩的親權由父親拿去，相關遺產3分之2可能被父親汪先生透過親權掌握。

林智群提到，第三，具先生可以考慮提剩餘財產分配請求，主張先取得大S一半財產（其實是婚後財產差額2分之1），剩下2分之1財產才是遺產，由三個繼承人平均分配；不過，因為具先生與大S結婚只有3年，最後剩餘財產分配可以請求金額應該不會太高。

大S在日本猝逝火化，5日家人搭VistaJet私人包機，帶骨灰抵達松山機場。事後小S證實已回到家中，也不會替姊姊舉辦告別式。

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