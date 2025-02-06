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川普政府：至少4萬名聯邦政府員工　申請「延遲辭職計畫」

▲美國總統川普上任推出許多新政策。（圖／路透）

▲美國總統川普上任推出許多新政策。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國川普（Donald Trump）政府推動的「延遲辭職計畫」（Deferred Resignation Program）已吸引至少4萬名聯邦員工加入，該計畫允許員工自願離職，並在9月30日前繼續領薪但無需上班。

據川普政府一名官員透露，此計畫針對約200萬名聯邦員工開放，目前已有大批人員申請，確切人數仍在持續增加。

美國人事管理局（OPM）發言人表示，「人數仍在增加，OPM不會在截止日期前公布具體數據。」

發言人拒絕提供進一步資訊，包括各政府機構的具體離職數據。但根據消息人士透露，員工可以透過回覆OPM大規模發送的電子郵件，或直接與所屬機構主管溝通來確認參與該計畫。

該計畫的截止時間為美東時間6日晚間11點59分，確切參與人數將於截止後公布。

川普政府的「延遲辭職計畫」旨在縮減聯邦人事規模，並作為其削減政府支出的措施之一。該計畫吸引了大批員工申請，但外界擔憂，若過多關鍵人員離職，恐對政府機構的正常運作產生影響。

目前，路透社率先報導了最新離職人數，而CNN稍早也曾報導，截至4日下午，已有至少2萬名聯邦員工接受該計畫。隨著截止日期逼近，最終參與人數可能進一步攀升。

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