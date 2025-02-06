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印度官員：美方用軍機遣返至少104名非法移民

▲美國軍機遣返印度無證移民。（圖／路透）

▲美國軍機遣返印度無證移民。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）加大力度打擊非法移民，104名印度公民於當地時間4日晚間被美國政府遣返回國，乘坐軍用運輸機C-17飛抵印度。

這架軍機於5日下午降落在印度旁遮普邦（Punjab）阿姆利則市（Amritsar），機上遣返者多數來自古吉拉特邦（Gujarat）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和旁遮普邦。美國官員指出，這是川普政府開始動用軍機遣返移民以來，飛行距離最遠的一次。

部分被遣返者的親友受訪時透露，這些移民為了進入美國花費鉅資，卻在短時間內被遣返，令人惋惜。

23歲的辛格（Akashdeep Singh）便是此次遣返行動的一員，他的表兄辛格（Manriasat Singh）向CNN表示，阿卡什迪普的心情極為低落。

曼里亞薩特說，「他花了近6萬美元（約新台幣189萬元）才踏上這段旅程，這筆錢是他父親賣掉三分之二的土地才籌到的，」阿卡什迪普今年1月剛抵達美國，便遭到拘留，隨後遣返，「他的父母慶幸的是，他沒有在美國監獄待上10年，至少他還活著。」

這樣的遭遇並非個案。根據美國政府數據，近年來非法入境美國的印度公民數量暴增，從2018至2019財政年度的8,027人，飆升至2022至2023財政年度的96,917人。

許多印度年輕人因就業困難而選擇冒險偷渡美國，甚至不惜穿越拉丁美洲的危險路線來抵達美墨邊境。

旁遮普邦前村長拉克比爾（Lakbhir Singh）表示，其中一名被遣返者的家人「極度絕望」，因為他們為了送孩子出國，賣掉了房產、砸下鉅資，結果孩子卻被遣返回國。

「這些年輕人只想過更好的生活，」拉克比爾辛格說，「政府應該正視這個問題，而不是只是在電視上公布他們的名字和村莊，他們應該從根本上解決問題。」

印度政府已表態將接納這些遣返公民，但地方官員呼籲中央政府採取更積極的措施，以遏止日益嚴重的非法移民問題。

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